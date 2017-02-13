В Шира предложили ввести особый противопожарный режим

С начала года на территории села произошло семь пожаров. Для сравнения, за аналогичный период в 2016-го там случилось одно возгорание.

Противопожарная служба вышла к сельской администрации с предложением о введении особого противопожарного режима. Соответствующий документ направлен на имя главы сельсовета Юрия Ковалёва, сообщил старший инспектор ОДН по селу Шира Андрей Корякин. На период действия особого противопожарного режима устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности, в том числе, привлечение старост для профилактической работы с населением, проведение бесед и инструктажей.

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