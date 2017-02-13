В Хакасии актёры впервые перевоплотились в героев повести «Старик и море»

Премьера нового спектакля состоится 24 и 25 февраля на сцене Хакасского национального драматического театра имени А.М. Топанова. Начало в 17:00.

Произведение американского писателя Эрнеста Хемингуэя поставил молодой режиссер Марас Чебодаев. Он в очередной раз обратился к произведению в прозе. Зрители увидят интерпретацию повести по мотивам американского классика о невероятной силе человеческого духа. В главной роли – заслуженный артист России, народный артист Хакасии Виктор Коков. Мальчиков играют Сергей и Айдас Чебодаевы. Над музфкальным оформлением работал Вячеслав Албычаков. Художник постановки – Мария Чаптыкова.

Спектакль полон философских размышлений об извечном противоборстве человека и природы, сообщает пресс-служба минкульта Хакасии.

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