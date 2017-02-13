В Хакасии огонь повредил легковое авто и частные здания

В минувшие выходные серия возгораний произошла в разных районах республики.

В субботу вечером в поселке Подхоз муниципального образования Сорск огнеборцы потушили стену неэксплуатируемого здания. Собственник на месте пожара отсутствовал. Воскресным утром в поселке Расцвет Усть-Абаканского района пожарные ликвидировали пламя, охватившее крышу веранды частного дома. Внутри строения горели вещи и отделка стен в коридоре. Предварительная причина ЧП – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. А в поселке Аскиз на территории частной пилорамы горел сарай. Пожар поздно заметили. Огонь уничтожил 48 квадратных метров. Причина возгорания та же, что и в Расцвете.

В ночь на понедельник, 13 февраля, саяногорске огнеборцы потушили частный жилой дом. На площади в 80 квадратов горели потолочное перекрытие, крыша и стена здания. Хозяин находился на месте пожара. Всему виной неправильная эксплуатация печи. В селе Шира из-за небезопасного устройства электропроводки сгорел гараж и стоящий в нём автомобиль "Ока", сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хакасии.

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