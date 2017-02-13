В Хакасии состоялся первый трейловый забег

Гора Куня собрала любителей бега из регионов Сибири.

Гора Солнца известна своей Подкунинской пианицей, а также великолепными видами на "Енисейские ворота", в которые входят горные массивы Оглахты, Тепсей и Суханиха. В забеге участвовали не только спортсмены, но и любители, преодолевшие 10 километров каменистых, снежных, местами крутых подъемов и спусков горы, рассказали в госкомтуризма Хакасии. На старт вышли 50 участников из Абакана и Красноярска, Кемеровской области, Норильска и Новосибирска. После забега прошла экскурсия к древним писаницам. Первый в Хакасии трейловый забег проводила команда "Adwalk" и Федерация альпинизма и скалолазания Республики Хакасия при поддержке министерства спорта и государственного комитета по туризму.

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