В Хакасии состоялся первый трейловый забег

13.02.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Гора Куня собрала любителей бега из регионов Сибири.

 

 

 

 

Гора Солнца известна своей Подкунинской пианицей, а также  великолепными видами на "Енисейские ворота", в которые входят горные массивы Оглахты, Тепсей и Суханиха. В забеге участвовали не только спортсмены, но и любители, преодолевшие 10 километров каменистых, снежных, местами крутых подъемов и спусков горы, рассказали в госкомтуризма Хакасии. На старт вышли  50  участников  из Абакана и Красноярска, Кемеровской области, Норильска и Новосибирска.   После забега прошла экскурсия к древним  писаницам. Первый в Хакасии трейловый забег проводила команда "Adwalk" и Федерация альпинизма и скалолазания Республики Хакасия при поддержке министерства спорта и государственного комитета по туризму.

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