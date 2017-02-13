Виктор Зимин сфотографировался со своим тысячным подписчиком в Instagram

Молодой человек получил не только фото с руководителем региона на память, но и подарок. Многие пользователи позавидовали счастливчику.

Напомним, не так давно Виктор Зимин создал аккаунт в популярной социальной сети Instagram. Как уверяет пресс-служба главы Хакасии, все записи на странице руководитель региона делает сам. Так Виктор Зимин уже показал, как он поднимает гирю перед заседанием правительства, поделился фото кота, а также спрашивал у подписчиков какой галстук выбрать.

На прошлой неделе глава республики пообещал найти своего тысячного подписчика и сфотографироваться с ним. И вот на странице Виктора Зимина появилось фото с интернет-счастливчиком. "Встретился со своим тысячным подписчиком, подарил ему фотографию с нашими лидерами и книгу", — такой подписью глава Хакасии сопроводил снимок с юбилейным подписчиком. Комментаторы позавидовали молодому человеку и попросили Виктора Зимина почаще устраивать встречи с подписчиками и дарить им подарки.

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