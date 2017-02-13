Владимир Путин укомплектовал все генеральские должности в Росгвардии

Президент России Владимир Путин 10 февраля подписал указ о назначении 18 офицеров на руководящие должности в Федеральной службе войск национальной гвардии. Об этом в понедельник сообщил Департамент по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества этого нового ведомства.

Как стало известно "Комсомолке" большинство офицеров и генералов перешли в Росгвардию из Внутренних войск, и других подразделений МВД России. Все они уже исполняли свои обязанности в центральном аппарате Росгвардии, и с нетерпением ожидали президентского указа.

Согласно документу генерал-майор полиции Александр Жилкин стал начальником Главного управления вневедомственной охраны, генерал-майор Василий Федорук – начальником Главного управления сил специального назначения, а генерал-майор Виктор Мацюк занял должность начальника Главного управления кадров. Заместителем начальника Главного управления государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы стал полковник полиции Эдуард Горячев.

О том, что руководителем Департамента по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества станет полковник Александр Веклич "Комсомолка" сообщила еще 2 февраля.

Этим же Указом в ряде регионов, по округам войск национальной гвардии России назначены:

Генерал-майор Александр Черкасов – первым заместителем командующего Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии;

Генерал-лейтенант Николай Протас – заместителем командующего Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии;

Генерал-майор Александр Романенко – первым заместителем командующего Северо-Западным округом войск национальной гвардии;

Полковник полиции Михаил Соболев – заместителем командующего Северо-Западным округом войск национальной гвардии по организации вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы;

Полковник Юрий Бурлаков – заместителем командующего Приволжским округом войск национальной гвардии по вооружению – начальником техники и вооружения;

Полковник Дмитрий Хромченко – заместителем командующего Уральским округом войск национальной гвардии по тылу – начальником тыла;

Полковник Эдуард Русаков – заместителем командующего Восточным округом войск национальной гвардии по работе с личным составом;

Полковник полиции Владимир Ницук – заместителем командующего Восточным округом войск национальной гвардии по организации вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы;

Генерал-майор полиции Вячеслав Андреев – начальником управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Башкортостан;

Полковник полиции Магомед Баачилов – начальником управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Дагестан;

Полковник полиции Василий Глотов – начальником управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерациипо Самарской области;

Полковник полиции Николай Олехнович – начальником управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерациипо Ставропольскому краю;

Полковник полиции Владимир Голубев – командиром ОМОН Главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.