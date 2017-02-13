Во Франции идет настоящая уличная война с полицией

Полиции в пригородах объявлена война. Они идут стенка на стенку — разъяренная молодежь против людей в экипировке. Клубы слезоточивого газа, горящие мусорные баки. В Бобиньи разгромили автобусный вокзал, сожгли машину радио RTL.

Полицейский участок в Трамбле ан Франс забросали коктейлями Молотова, там же разгромили детский сад. В одной из машин, охваченных пламенем, осталась пятилетняя девочка — мама выбежала с двухлетним сыном на руках. Ребенка успел вытащить один из бунтарей, после чего машину перевернули.

Это один из самых неспокойных пригородов Парижа, здесь повсюду сгоревшие машины, на газоне валяются ножи. Здесб четверо полицейских накинулись на Тео, прижали его к стене и стали избивать без видимой на то причины. Здесь повсюду еще остались следы крови. Били до тех пор, пока он не упал без сил.

А потом над 22-летним юношей надругались. Врачи подтвердили: его изнасиловали полицейской дубинкой, да так, что он еще два месяца не встанет с больничной койки. Пока полицейских отстранили от службы, идет расследование.

Пока кандидаты в президенты пытаются извлечь максимум из ситуации, сатирический журнал Canard Enchaine, похоже, решил во что бы то ни стало добить претендента от правых. Новые разоблачения — выходное пособие жены Пенелопы после увольнения с поста парламентского ассистента составило 45 тысяч евро. Добавить к этому заработанные, по мнению издания, фиктивно 800 тысяч евро и еще 100 тысяч в журнале "Обозрение двух миров", получается почти миллион.

Еще 83 тысячи получили сын Шарль и дочь Мари, когда Фийон работал в Сенате. Они занимались юридическими делами, не будучи при этом профессиональными адвокатами. Детей допрашивали долгих семь часов. Итогов нет. Их адвокаты требуют закрыть расследование. Фиойн идет в наступление.

"Что я думаю об опросах? В течение двух лет мне объясняли, что у меня нет никаких шансов, ни единого, чтобы выиграть праймериз. Линчевание, политическое убийство кандидата в президенты, которое вы устраивали на протяжении десяти дней, — это демократическая проблема. Убежден, что французы уже начали понимать, что к чему", — заявил политик.

Тем не менее, последний прогноз дает ему третье место и вылет после первого тура с 18%. Фийон старается максимально избегать назойливую прессу, отменяет обеды и встречи, визит в Ирак и Ливан и появляется лишь на собрании сторонников далеко за пределами Парижа.

Город Пуатье он выбрал не случайно. Это воплощение традиционной католической Франции. Собор Нотр-Дам XII века — один из самых красивых, но церкви здесь почти на каждом шагу. А еще здесь же в 732 году франки остановили наступление арабов, спасителем христианства стал Карл Мартел. Сегодня это еще и университетский центр, здесь учатся около 25 тысяч студентов. Фийон делает ставку на молодежь.

"Мы настроены, как никогда, на борьбу. Не позволим некоторым СМИ перехватить его кампанию. Это очень важный момент, они пытаются помешать народу сделать свой выбор", — считают студенты.

Буква "Ф" в цветах французского флага больше похожа на логотип "Формулы-1". Догонять соперников действительно придется быстро — до выборов осталось 70 дней.

Зал рассчитан на тысячу человек, но людей пришло гораздо больше, многие, даже несмотря на возраст, готовы стоять и слушать.

Бывший премьер-министр, 38 лет в политике, отец пятерых детей предлагает французам консервативное общество, либеральную экономику, протекционизм и скептическое отношение к единой Европе.

Человек, которого до скандала называли не иначе как "белый рыцарь", пытается вернуть себе когда-то безупречную репутацию. Он уже остановил стремительное падение рейтинга и теперь вновь завоевывает симпатии французов.

Но безусловным лидером первого тура считается Марин Ле Пен — глава "Национального фронта". В деле о погромах из-за Тео встает на сторону полиции. Она предлагает бороться с иммигрантами, исламским фундаментализмом, вопрос выходы из ЕС вынесет на референдум. Лишним считает и членство Франции в НАТО. Пародии на ее предвыборный ролик взрывают социальные сети.

Для победы во втором туре у нее нет союзников, как и не было у отца в 2002-м. Жан Мари тогда получил чуть больше 17%. Оппоненты и СМИ устроили ему травлю, припомнили все, даже обвинили в пытках во время службы в Алжире. В итоге победил Жак Ширак.

"У нас в стране самые высокие налоги – 54%. Многое уходит на госрасходы. Правительство Олланда еще больше увеличило количество чиновников, у них особый статус, гарантированный им пожизненно. С тем состоянием экономики, что мы имеем, все это парализует Францию", — уверен Жан Мари Ле Пен.

Сократить госаппарат на полмиллиона человек предлагает Франсуа Фиойн. Но его ситуация все больше напоминает историю кандидата в президенты Жака Шабана-Дельмаса. Тоже премьер, обвиненный в 1971 году все тем же сатирическим журналом Canard Enchaine в неуплате налогов за три года пребывания у власти. Политик на тот момент считался вероятным фаворитом будущей президентской гонки.

"Я подвергаюсь атакам уже на протяжении двух месяцев. Я следовал закону, как и все. Когда говорят, что я вообще не платил налогов, — это чистая выдумка. Министерство финансов выпустило коммюнике, где указано, сколько я заплатил", — сказал Жак Шабана-Дельмас.

Его схема тоже была легальной. Он даже получил вотум доверия Национальной ассамблеи, но президент Помпиду потребовал его отставки. Вернуть популярность он так и не смог. На выборах в итоге проиграл Валери Жискар д-Эстену, которого позже тоже атаковала все тот же сатирический журнал.

Обвинения в получении подарка — бриллиантов от африканского диктатора — за несколько месяцев до выборов 1981 года стоили ему кресла президента.

"С 1958 года президент Франции обладает такой властью, какой нет ни у одного другого правителя или монарха в Европе, даже у президента США. Ставки в борьбе за кресло настолько высоки, что в ход идут любые черные технологии, чтобы пошатнуть фаворитов. Но во Франции всегда была стенка между публичной и частной жизнью. Взять историю со второй семьей Франсуа Миттерана и его внебрачной дочкой. Ситуация немного поменялась с появлением соцсетей. Но до сих пор французы не смешивают частную жизнь с политической, интимная сторона их не волнует. Но они не прощают тех, использует власть для финансовой наживы", — отметил Мишель Винок, политолог, профессор Парижского института политических исследований.

Слухи о том, что идущий, вторым по опросам, Эмануэль Макрон – гей, лишь разукрасили французские таблоиды. Бывший инвестиционный банкир, женатый на своей школьной учительнице, которая старше его на 24, внезапно появился на митинге своих сторонников, чтобы развеять слухи о своей связи с гендиректором Radio France Матье Гайе.

"Всем, кто распространяет идею, что я веду двойной образ жизни, что у меня скрытая жизнь или еще что-то, скажу: это конечно, неприятно для Брижитт. Я вас уверяю, поскольку она разделяет со мной жизнь с ночи до утра, она просто задается вопросом, как я физически могу это делать? Слава Богу, мне никогда не приходилось ей за это платить", — сказал Макрон.

После учебы в Национальной школе администрации Макрон сразу попал на работу к банкирам Ротшильдам. Его кампания щедро оплачена, каждый его шаг будто просчитан на компьютере. У него получается угодить всем, не имея четкой программы. В общих чертах это открытая глобалистам проевропейски настроенная Франция, что устраивает как финансовую, так и политическую элиту страны, ратующую за крепкую дружбу с США.

Макрон вышел из социалистов, но перетягивает на себя и правый электорат. Его еще называют "хитрым планом Франсуа Олланда", мол, громкий уход с поста министра финансов — лишь спектакль, цель которого — посадить в кресло своего человека, который, вместо того чтобы крушить устоявшуюся систему, обеспечит ее выживание.