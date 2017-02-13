Ход благоустройства и реконструкции курортного города Кисловодск в Ставропольском крае

Кислово́дск — город-курорт, административный центр городского округа «Город-курорт Кисловодск» Ставропольского края Российской Федерации. Входит в состав эколого-курортного региона Кавказские Минеральные Воды. С 17 января 2006 года Кисловодск является городом-курортом федерального значения. Город является вторым в России (после города Сочи) бальнеологическим и климатическим курортом, крупнейшим по количеству здравниц на Кавказских Минеральных Водах. Более трети всех здравниц региона приходится на Кисловодск (выдержка из статьи в Википедии).

Кисловодский железнодорожный вокзал

Кисловодск- город молодой. Военная крепость была построена среди гор в 1803 году для борьбы русской армии против горцев.

Здание филармонии -памятник архитектуры XIX века напомнит сказочный замок. Оно построено в 1895 году по проекту бельгийского архитектора. Во внешнем облике и внутренних интерьерах присутствуют элементы французского неоренессанса.

Проспект К. Маркса, ведущий от вокзала.

Все здания санаториев отреставрированы (проспект К. Маркса).

Курортный проспект-визитная карточка города. От вокзала до Курортного проспекта-минут пять-семь ходьбы.

Курортный проспект.

Здание Главных нарзанных ванн.

Продолжение следует…