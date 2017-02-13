Юмористическо-саркастическая подборка материалов об обстановке в Мире. Выпуск №311

13.02.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
 
А дайте нам ещё денег - мы и так всем должны!
Вы прослушали краткий курс экономической политики Украины.
 
На инаугурации Порошенко солдат почётного караула, увидев, кто стал президентом, упал в обморок.
 
Украинцы странные люди: молятся на Бандеру, работают на евреев, умирают за американцев, а обвиняют во всем Россию.
Юмористическо-саркастическая подборка материалов об обстановке в Мире. Выпуск №311
Юмористическо-саркастическая подборка материалов об обстановке в Мире. Выпуск №311
Юмористическо-саркастическая подборка материалов об обстановке в Мире. Выпуск №311
Юмористическо-саркастическая подборка материалов об обстановке в Мире. Выпуск №311
Юмористическо-саркастическая подборка материалов об обстановке в Мире. Выпуск №311
Юмористическо-саркастическая подборка материалов об обстановке в Мире. Выпуск №311
Юмористическо-саркастическая подборка материалов об обстановке в Мире. Выпуск №311
Юмористическо-саркастическая подборка материалов об обстановке в Мире. Выпуск №311
Юмористическо-саркастическая подборка материалов об обстановке в Мире. Выпуск №311
Юмористическо-саркастическая подборка материалов об обстановке в Мире. Выпуск №311
Юмористическо-саркастическая подборка материалов об обстановке в Мире. Выпуск №311
Юмористическо-саркастическая подборка материалов об обстановке в Мире. Выпуск №311
Юмористическо-саркастическая подборка материалов об обстановке в Мире. Выпуск №311
Юмористическо-саркастическая подборка материалов об обстановке в Мире. Выпуск №311
Юмористическо-саркастическая подборка материалов об обстановке в Мире. Выпуск №311
Юмористическо-саркастическая подборка материалов об обстановке в Мире. Выпуск №311
Юмористическо-саркастическая подборка материалов об обстановке в Мире. Выпуск №311
Юмористическо-саркастическая подборка материалов об обстановке в Мире. Выпуск №311
Юмористическо-саркастическая подборка материалов об обстановке в Мире. Выпуск №311
Юмористическо-саркастическая подборка материалов об обстановке в Мире. Выпуск №311
 
Юмористическо-саркастическая подборка материалов об обстановке в Мире. Выпуск №311
 

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