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Юмористическо-саркастическая подборка материалов об обстановке в Мире. Выпуск №311
А дайте нам ещё денег - мы и так всем должны!
Вы прослушали краткий курс экономической политики Украины.
На инаугурации Порошенко солдат почётного караула, увидев, кто стал президентом, упал в обморок.
Украинцы странные люди: молятся на Бандеру, работают на евреев, умирают за американцев, а обвиняют во всем Россию.
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