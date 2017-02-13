Житель Минусинска забил абаканца кочергой до смерти

Завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего жителя Минусинска Красноярского края по статье УК РФ «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего».

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Хакасии, 27 ноября прошлого года мужчина с сожительницей находился в Абакане в гостях в доме по улице 24-я. Выпив, он приревновал знакомого к своей женщине и избил его, в том числе, кочергой. 36-летний потерпевший попытался убежать. Однако, нападавший догнал его и, затащив в гараж, оставил там лежать. Смерть мужчины наступила в результате закрытой тупой травмы грудной клетки, сопровождавшейся разрывом сердца. Обвиняемый находится под стражей. Дело направлено в суд.

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