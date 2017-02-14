«Потерь нет», но реанимация областной больницы Днепропетровска забита карателями

Излюбленный месседж украинских генеральных штабов, координирующих террористическую операцию в Донбассе, "потерь нет" получил соответствующее подтверждение из Днепропетровска, переименованного в Днипро.

Обычным пациентам местной областной больницы пришлось хорошенько потесниться, пропуская вперед себя "воинов света".

Главврач Днепропетровской областной больницы им. Мечникова Сергей Рыженко заявил, что вся реанимация его клиники забита ранеными военнослужащими ВСУ, поступившими из зоны "АТО".

Рыженко сообщил о большом количестве раненых, поступивших в больницу 10 февраля.

"Реанимация вся занята ранеными бойцами, двое остаются в крайне тяжелом состоянии. Минно-взрывные ранения головы, конечностей, потеряли много крови. Один в коме, один в тяжелом состоянии», — рассказал о ситуации Рыженко, сообщает "112-Украина"

Также сообщается, что огромное количество раненых в ходе последних боев между военнослужащими украинской армии и подразделениями Вооруженных сил Донецкой народной республики под Авдеевкой поступило в медицинские учреждения Харькова, Киева, Запорожья. По данным Минобороны ДНР, с 30 января по 10 февраля ВСУ потеряли в Донбассе около 200 силовиков убитыми и 300 ранеными.