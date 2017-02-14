Абаканец нашёл на улице орден Отечественной войны

14.02.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Теперь военный комиссариат Хакасии ищет родственников ветерана, которому принадлежала награда.

Находка попала в руки военных в конце прошлого года. Горожанин Виктор Егоров обнаружил орден на улице Трудовая неподалёку от перекрёстка Некрасова-Советская. В военном комиссариате выяснили, красная звезда на фоне серебряных лучей принадлежит участнику Великой Отечественной войны Кондрату Дементьевичу Шпартюку. Ветеран был награждён орденом второй степени в 1985 году по приказу минобороны СССР. На тот момент фронтовик проживал в городе Торжок Калининградской области. Каким образом орден оказался в Абакане неизвестно. Пока награда хранится в военном комиссариате, военнослужащие разыскивают родственников Кондрата Шпартюка, чтобы вернуть им семейную реликвию.

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