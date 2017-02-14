Американский офицер-морпех поставил в пример Пентагону российскую армию

Пусть к нам и переходит! Как это делают американцы, приехавшие в ополчение Новороссии!

Капитан морской пехоты США Джошуа Уодделл в статье для специализированного издания Marine Corps Gazette подверг критике оборонную политику Вашингтона и отметил, что российская армия при меньшем бюджете добивается больших успехов.

По мнению капитана, США считают свою армию самой боеспособной в мире только из-за огромных затрат на оборону, однако большой бюджет не гарантирует военных успехов.

«Определённый президентом (США. — RT) бюджет для департамента военно-морского флота на 2016 год составлял $16 млрд, ещё дополнительно они получили $7 млрд на финансирование операций за рубежом на случай непредвиденных обстоятельств. В этом году бюджет всей российской армии <…> составил 3,1 трл рублей, то есть примерно $42 млрд по обменному курсу на момент написания этого материала», — говорится в статье.

Уодделл отмечает, что Россия, несмотря на меньшие затраты на оборону, сумела поставить США «в неловкое положение» в Сирии.

«И это та российская армия, которую, по оценкам корпорации RAND, будет невозможно остановить на начальном этапе конфликта в Прибалтике даже всеми силами НАТО, которые там находятся», — отмечает автор статьи.

Он полагает, что американские ВС могли бы действовать более эффективно и при меньшем бюджете.