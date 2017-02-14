Александра и Дмитрий в конкурсе «Самая счастливая пара Ростова-2017»

Четыреста шестидесятыми участниками фотоконкурса «Самая счастливая пара Ростова-2017» стали Александра и Дмитрий. - Наше знакомство произошло в 2007 году в соцсетях, хотя жили мы всю нашу жизнь на соседних улицах, учились в одной школе и при этом ни разу не видели друг друга. В этом году нашей счастливой паре исполнить десять лет, два года из которых мы - счастливые родители, - рассказала участница конкурса, Александра.

Победители получат замечательные призы: 1 место - главный приз выделила "ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "СПУТНИК"! Самая счастливая пара Ростова поедет в тур в Большой Сочи на 4 дня для двоих к 8 марта! Победитель также получит сертификат на 4000 рублей в стоматологическую клинику "Эль-таж", сертификат на посещение аква-зоны "Greenwich-park" и "Медовый месяц для влюбленных" - 2 абонемента на месяц от сети фитнес клубов "СпортСити" 2 место - романтическое свидание на крыше от Агентства оригинальных свиданий "Рандеву", сертификат на 2000 рублей в стоматологическую клинику "Эль-таж", сертификат на посещение аква-зоны "Greenwich-park" и подарочный сертификат на "Coral Travel" на сумму 3000 рублей+абонимент на 7 дней от сети фитнес клубов "СпортСити" 3 место - ужин со второй половинкой от "Sonm" Bar & Kitchen, сертификат на 1000 рублей в стоматологическую клинику "Эль-таж", сертификат на посещение аква-зоны "Greenwich-park", подарочный сертификат "Trip Smart" на сумму 2000 рублей+3 гостевых визита от сети фитнес клубов "СпортСити". 4 место - СПА-день для двоих от СПА центра "Султан СПА", Десяти победителям конкурса «Самая счастливая пара Ростова-2017» будут вручены незабываемые романтические подарки. Для участия в конкурсе: Присылайте на номер WhatsApp 8-928-270-00-35 или на электронную почту bloknot-rostov@bk.ru фотографию вашей пары (в теме письма укажите "Самая счастливая пара-2017"). Напишите ваши имена и возраст, а также несколько предложений о том, как вы познакомились. Укажите свои контактные данные.

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