Американский телеканал запустил прямую трансляцию прорыва крупнейшей в США дамбы

В интернете появилась онлайн-трансляция происходящего на крупнейшей в США дамбе Оровилл в штате Калифорния, которую прорвало в понедельник, 13 февраля. Съемку с вертолета ведет телеканал KCRA

В режиме реального времени можно увидеть, как вода из озера Оровилл постепенно подмывает конструкции плотины. За трансляцией наблюдают больше трех тысяч человек.

Утром 13 февраля власти Калифорнии объявили эвакуацию 130 тысяч человек из-за угрозы затопления нескольких населенных пунктов. Уровень воды в озере достиг критической отметки из-за затяжных дождей. Но основной водосброс, как выяснилось, пострадал от эрозии. Пришлось делать экстренный сброс воды через резервный водосброс. Но там оказалась промоина, и вода стала переливаться через край.

Высота дамбы Оровилл — 235 метров. Она расположена на одноименном озере в 240 километрах к северо-востоку от Сан-Франциско. 11 февраля властям впервые за 50 лет существования плотины пришлось воспользоваться резервным водосбросом.

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