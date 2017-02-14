Друзья о пропавшей на Алтае Марии Козинцевой: "Мы называли ее девочка-солнце"

Практически все, кто находился на борту разбившегося у Телецкого озера вертолета, были москвичами. Среди них и Маша Козинцева. Почему-то не называется она сухо-официозно "Мария" - вот никак. Хотя - целый генеральный директор одного из крупнейших вертолетных центров страны Heli Club, в котором служил пилот-легенда Дмитрий Ракитский, вписанный в Книгу рекордов России... И пропавший вместе с Машей.

О Дмитрии Ракитском мы еще расскажем. Сейчас - о Маше.

Для начала - она просто красивая. Очень.

Вертолетная стоянка, аренда, сделки по продаже, полеты - работа стала ее стихиейФото: ВКонтактеtrue_kpru

- У нее такие глазищи... Бездонные... Столько в них света... Было.

Это друзья. Я удивлялась: все, кто о ней говорил, говорили - не сговариваясь - об этих "глазищах" и "свете".

- Машу все так и называли: "девочка-солнце", - объясняет Ильсияр Гиматдинова. Она училась с Машей в Ульяновском госуниверситете. О том, что случилось, узнала от меня. Не поверила, перелистала в интернете новости. И перезвонила:

- Это самый добрый, невероятный, потрясающий человек, которого я знала. Маша для меня не просто подруга - это, если хотите, идеал. Очень умная - физмат окончила с красным дипломом, поступила в аспирантуру. Невероятно целеустремленная: в нашем провинциальном Ульяновске ей не хватало места, она не могла раскрыться. И года четыре назад рванула покорять Москву. И я знала - у нее получится. Она ставила цели, шла к ним и добивалась. Причем, без подлостей, не "по головам" - у нее так легко все это получалось, всегда с улыбкой, всегда открытая...

- Когда она приехала в Москву, такой потенциал мы сразу увидели, - вспоминает коллега Маши, Александра Шацкая. Теперь уже - бывшая коллега. Но и Саша тоже - про "горящие глазищи":

- Энергии куча, восторженный взгляд на жизнь, легкость. У всех обычно бывают взлеты и падения. У нее же был только путь наверх. Только победы. Ни одного поражения - ни единого. Последний раз мы виделись с ней 20 января - она сама с удивлением говорила об этом. Как объясняла? Никак. Просто что она не такая, как все. Особенная.

В Москве Маша сразу влилась именно в авиа-бизнес. Почему - друзья объясняют так: любила путешествовать, сама была открытая и необъятная - как небо. Сразу - она же особенная! - ключевые должности в ведущих компаниях. Полтора года назад поняла: пора начинать что-то свое и возглавила Heli Clab. Вертолетная стоянка, аренда, сделки по продаже, полеты - работа стала ее стихией. Ребята из клубной команды о начальнице говорят "очаровательная".

Эта крайняя - нет, уже последняя - поездка на Алтай тоже была рабочей. "Переговоры с деловым партнером Анатолием Банных", - объясняет пресс-секретарь центра Анна Паничева. Банных - бывший вице-премьер республики Алтай. Пропал вместе с Козинцевой.

- Маша, пилот Дмитрий Ракитский и его супруга уехали вечером в пятницу, должны были вернуться сегодня, в понедельник, - говорит Анна. - Последний раз мы разговаривали с ней в воскресенье, около 11 утра по Москве. Она спрашивала, все ли в порядке у нас, рассказывала, что у них все хорошо. Тот полет был обзорным - никакая не охота или что там еще пишут. Просто экскурсия, посмотреть Алтай...

Она ставила цели, шла к ним и добиваласьФото: ВКонтактеtrue_kpru

Родители Маши сейчас на месте трагедии. Они не верят. Они надеются.

... 23 февраля Маше Козинцевой исполнилось бы 32 года. Она так спешила жить, что одну - главную в жизни - высоту взять не успела.

Очень хотела семью и детей.

Она же красивая. Она же - победа. Она же - Маша-солнышко...

Просто было некогда.

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