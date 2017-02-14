Дженнифер Энистон отпраздновала 48-летие с Джастином Теру и Кортни Кокс в Мексике

14.02.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

Дженнифер Энистон отпраздновала 48-летие с Джастином Теру и Кортни Кокс в Мексике

В минувшую субботу Дженнифер Энистон исполнилось 48 лет. Отмечать день рождения актриса решила не по-голливудски: уединенно, без суеты и лишней шумихи, в кругу самых близких людей - мужа Джастина Теру, подруги Кортни Кокс и ее возлюбленного Джонни МакДейда. Компания арендовала виллу на берегу океана в любимом местечке многих знаменитостей - Лос-Кабос, Мексика. Фотографии их отдыха эксклюзивно доступны на Daily Mail.

Папарацционным снимкам со своим участием Дженнифер и Джастин вряд ли обрадуются, но фотографам ничего другого не остается, ведь сами знаменитости делиться личными совместными кадрами не любят. Исключение было сделано всего два раза: на Рождество в прошлом году и на день рождения Энистон в нынешнем. Джастин опубликовал на личной страничке в Instagram селфи с Дженнифер, написав "С днем рождения, Дженнифер. Целую".

Теру ЭнистонДжастин Теру и Дженнифер Энистон в Мексике 

По случаю 48-летия Дженнифер Энистон HELLO.RU публиковал историю ее любви с Джастином Теру в рубрике "Звездный роман". Если вы еще не успели прочитать материал, то можно сделать это по этой ссылке.

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