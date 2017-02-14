Кто такая Диана Шурыгина, чем прославилась, что сделала, Шурыгина в Пусть говорят смотреть онлайн

В конце января в эфире программы «Пусть говорят» обсуждалась история Дианы Шурыгиной из Ульяновска — 17-летней девушки, которая стала жертвой изнасилования весной 2016 года. Суд признал вину 21-летнего Сергея Семенова и приговорил его к тюремному сроку. Родственники и друзья Сергея отказываются верить в справедливость приговора, отмечает веб-издание rsute.ru. После выхода программы «Пусть говорят» у них появилось много сторонников в интернете — оскорбительные мемы с девушкой заполонили профильные группы во «ВКонтакте»; ее семье регулярно поступают угрозы.

Что же произошло на самом деле? 1 апреля 2016 года 16-летняя Диана Шурыгина обратилась в полицию, обвинив 21-летнего Сергея Семенова в изнасиловании. Девушка рассказала, что изнасилование произошло на дне рождения друга Сергея, куда Диану пригласила подруга. До этого молодые люди знакомы не были.

Кто такая Диана Шурыгина, чем прославилась, что сделала, Шурыгина в Пусть говорят смотреть онлайн

Диана не скрывает, что была пьяна, но утверждает, что Сергей применил к ней физическую силу. Суд решил, что Семенов знал о том, что Шурыгина несовершеннолетняя, и понимал, что она не хочет вступать с ним в половой контакт. В декабре 2016-го Сергея Семенова приговорили к 8 годам колонии строгого режима по двум статьям УК РФ — 131-й («Изнасилование») и 132-й («Насильственные действия сексуального характера»). После апелляции срок сократили до 3 лет и 3 месяцев колонии общего режима.

Сразу же после объявления приговора во «ВКонтакте» появились группы поддержки пострадавшей (более 8 тыс подписчиков) и осужденного (более 17 тыс). Администраторы последней, Анжелика Минаева и Инга Талышинская говорят, что группа помогает привлечь общественное внимание к «несправедливому решению суда».

«Благодаря постам в разных группах и созданию нашей нам начали писать из разных городов, предлагать помощь, в основном юридическую. О нас узнали ульяновцы, они обратились к нам и рассказывали о Диане. Все о ней ужасного мнения, чего не скажешь о Сергее. Все говорили, что она на этом зарабатывает: если ее кто обидит, то она сразу бежит в полицию и пишет заявление, после чего ей просто дают деньги», — рассказала Минаева.

В качестве примера она привела историю о бывшем молодом человеке Дианы Владе Трошине, на которого девушка написала заявление по статье 134 («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста»). Историю с Трошиным нам подтвердила также адвокат Дианы Наталья Глухова; с самим Владом Трошиным связаться не удалось.

Кто такая Диана Шурыгина, чем прославилась, что сделала, Шурыгина в Пусть говорят смотреть онлайн.

Надо сказать, что группой в «ВК» сторонники Семенова не ограничились. Его друг Тимур Мининбаев также создал петицию в поддержку обвиняемого, которая будет направлена в суд общей юрисдикции, Владимиру Путину, уполномоченному президента и (по непонятным причинам) лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому. Петицию уже поддержали более 50 тысяч человек.

Представители Семенова утверждают, что суд вынес несправедливый вердикт, так как секс был по обоюдному согласию, а ссадины и синяки на теле Шурыгиной — это результат конфликта с отцом, который забирал ее с вечеринки. Последнее подтверждают некоторые очевидцы, в числе которых Александр Рухлин, который находился в комнате с Дианой после ухода Семенова и, как утверждает сестра последнего Екатерина Семенова, не видел следов побоев на теле и лице девушки.

К слову, изначально Рухлин проходил по делу как подозреваемый (по словам Шурыгиной, у них был половой акт после того, как Сергей покинул комнату), но следствие прекратило уголовное преследование в отношении него из-за отсутствия состава преступления. На данный момент молодой человек служит в армии.

По словам адвоката Дианы Шурыгиной Натальи Глуховой, все было совсем не так, как это пытаются представить защитники Сергея. Она пояснила, что в ходе предварительного следствия провели биологическую и генетическую экспертизы. «Отец Диану не бил. Ее избил Семенов», — говорит Глухова. Также адвокат сообщила, что у Шурыгиных было право обжаловать решение предварительного следствия в отношении Александра Рухлина, но они не стали им пользоваться.

Кто такая Диана Шурыгина, чем прославилась, что сделала, Шурыгина в Пусть говорят смотреть онлайн.

Пусть говорят — В разгар вечеринки. Выпуск от 31.01.2017

Чтобы помочь Сергею Семенову, его семья обратилась в программу «Пусть говорят». Диана и ее отец участвовали в съемках, несмотря на то что практически все зрители в студии были настроены против них. Во время программы выяснились дополнительные обстоятельства произошедшего: по словам защитников Сергея, отец Шурыгиной просил у матери молодого человека миллион рублей за прекращение уголовного дела, да и сам отец девушки это подтвердил.

И по программе, и по ее анонсу заметно, что авторы склонны согласиться с доводами Семенова, об этом передает rsute.ru.

«В нашей следующей программе: почему близость с Дианой перечеркнула будущее парня и почему его родители считают, что сын стал жертвой меркантильной, расчетливой девушки?» — говорит Андрей Малахов за кадром.

На Ютубе ролик с передачей назвали «Новая Сычева из Ульяновска», что отсылает к истории Ирины Сычевой, произошедшей в 2015 году, когда студентка рассказала о том, как ее изнасиловали в клубе, после чего стала объектом травли в интернете.

Кто такая Диана Шурыгина, чем прославилась, что сделала, Шурыгина в Пусть говорят смотреть онлайн.

Выход программы спровоцировал появление множества фейковых страниц Шурыгиной во «ВКонтакте» и мемов с ее фотографиями. Все они основаны на фотографиях девушки или скриншотах передачи «Пусть говорят». Девушку высмеивают из-за употребления алкоголя, сомневаются, что она стала жертвой изнасилования, или прямо обвиняют в случившемся.

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