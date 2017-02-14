На YouTube появилась прямая трансляция разрушения дамбы в США

Пользователи могут следить за тем, как поток воды из озера переливается через край плотины на озере Оровилл

На видеохостинге YoouTube появился канал, ведущий прямую трансляцию ситуации на плотине на озере Оровилл в американском штате Калифорния. Об этом сообщила «Российская газета».

Пользователи могут следить за тем, как поток воды из озера переливается через край плотины. Близлежащие дороги и строения уже затопило. По состоянию на время написания новости онлайн-трансляция продолжалась шесть часов.

Ранее стало известно, что власти Калифорнии предписали местным жителям покинуть опасную зону. Первоначально сообщалось об эвакуации 90 тысяч человек, но по последним данным, речь идет уже о необходимости экстренно вывозить около 200 тысяч жителей округа.

К настоящему времени известно о разрушении основного водосброса самой высокой в США плотины высотой 230 метров. Пока воды Оровилловского водохранилища сдерживает аварийный водосброс, но и на нем, по свидетельству очевидцев, наблюдаются признаки разрушения.

Причиной чрезвычайной ситуации стали проливные дожди: из-за них вода стала переливаться через край плотины. Эти ливни оказались сильнейшими за последние 50 лет.

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