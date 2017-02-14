Победители Грэмми 2017: триумфатор премии Адель.

Победители Грэмми 2017: В Лос - Анджелесе состоялась официальная церемония награждения лауреатов Гремми 2017. В 2017 году самые большие награды и можно сказать была королевой данного события стала всеми известная и любимая певица Адель. Именно она единственная забрала все 5 наград в категориях где была представлена.

Но вот главная соперница Адель - Бейонсе - получила намного меньше наград, а если быть точными то две за лучший альбом в современной музыке и лучший видеоклип, информирует ftimes.ru. А вот Дэвид Боуи удивил всех присутствующих он получил 4 премии. Его последняя пластинка произвела настоящий фурор, пластинка Blackstar победила в номинациях \"за лучший альтернативный альбом\" и \"за лучший инжиниринг неклассического альбома\". Также Дэвид Боуи победил в номинациях \"лучший рок-исполнитель\" и \"лучшая рок-композиция\".

Победители Грэмми 2017: самые яркие выступления

В Лос-Анджелесе состоялась ежегодная церемония вручения музыкальной премии \"Grammy\", на которой были определены победители среди самых успешных музыкантов по итогам прошедшего года. В 2017 году шоу награждения престижными статуэтками получилось действительно масштабным и во многом непредсказуемым - абсолютным триумфатором премии стала певица Адель. Также в число победителей вошел Дэвид Боуи, который посмертно стал победителем в трех номинациях.

Вчера в Лос-Анджелесе отгремела церемония Грэмми-2017, триумфаторами которой стали Адель, Бейонс Дрейк и Chance the Rapper.

Также перед публикой выступила Адель с трогательной речью, посвященной Бейонс, Леди ГаГа и Кэти Перри.

Адель

Кэти Перри

Леди Гага

Неожиданностью для публики стало то, что Рианна, номинированная на 8 наград, не получила ни одной из них – впрочем, певица не слишком расстроилась и продолжила наблюдать за победителями из зала, попивая что-то из маленькой фляги.

Победители Грэмми 2017: Вышли за наградой без штанов

Неожиданным победителем в номинации \"Лучшее выступление группы или дуэта\" стала группа Twenty One Pilots с песней \"Stressed Out\". За престижной статуэткой парни поднялись на сцену без штанов, чем удивили зрителей - оказалось, что много лет назад коллектив заручился, что если они когда-нибудь получат \"Грэмми\", то выйдут за наградой в одних трусах, сообщает ftimes.ru.

Также победителями \"Grammy-2017\" стали - Бейонсе с клипом \"Formation\", признанным лучшим музыкальным видео, Дрейк с песней \"Hotline Bling\", которая стала лучшей рэп-композицией, Джастин Тимберлейк с песней \"Can\'t Stop The Feeling\", которая победила в номинации \"Лучшая песня для фильма\".

Бейонсе \"Formation\" - клип (видео):

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