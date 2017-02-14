Прорыв дамбы: кадры жуткой катастрофы в США. Видео

14.02.2017 Автор: Рубрика: Происшествия Отзывов нет »

Прорыв дамбы: кадры жуткой катастрофы в США. Видео

Прорыв дамбы: кадры жуткой катастрофы в США. Видео

В Калифорнии начала разрушаться крупнейшая дамба США.

Появилась прямая онлайн-трансляция с места аварии на крупнейшей в США плотине вблизи города Оровилл в штате Калифорния.

Соответствующее видео доступно на YouTube, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.

Как передает RT, в штате объявлен режим чрезвычайного происшествия. Из района затопления спасатели эвакуировали более 120 тысяч человек. В округах Юба и Бьютт, где проводится эвакуация населенных пунктов, проживает около 300 тысяч человек. Сообщается, что местные власти подготовили план, согласно которому вертолеты будут сбрасывать камни в открытую часть водоотвода, чтобы засыпать зияющую брешь.

Также KCRA News представил ролик с места катастрофы, который был снят дроном с высоты птичьего полета.

Отметим, каждую минуту через гигантскую брешь в плотине проходит до 2,8 тысячи кубометров воды.

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