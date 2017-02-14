Прямая видеотрансляция с разрушающейся в США плотины появилась в сети

На сайте Youtube.com появилась прямая видеотрансляция с места разрушения плотины рядом с городом Оровилл в американском штате Калифорния.

Губернатор штата Джерри Браун ввел режим ЧП на территории трех округов — Саттер, Бьютт и Юба.

«Я находился в тесном контакте с представителями аварийно-спасательных служб, которые следили за ситуацией в Оровилле на протяжении всех выходных, и очевидно, что обстоятельства постоянно меняются и осложняются», — приводит слова чиновника «Лента.ру» со ссылкой на телеканал FOX40.

Ранее сообщалось об эвакуации около 200 тыс. жителей в связи с происшествием.

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