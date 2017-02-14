Сборная России по хоккею разгромила команду Турции со счётом 42:0 на юношеском турнире

Хоккеисты сборной России забросили 42 безответные шайбы в ворота Турции на зимнем Европейском юношеском Олимпийском фестивале 2017 года.

В первом периоде россияне поразили ворота сборной Турции 15 раз, во втором —забросили 12 шайб, в третьем — 15. Егор Сердюк забил шесть голов, Ярослав Лихачёв — пять, Артемий Князев и Даниил Гутик — по четыре, Данил Зиновьев, Александр Гордин, Василий Подколзин, Александр Чёрный и Матвей Гуськов — по три, Илья Сафонов и Дмитрий Тиувилин — по два, Михаил Стихановский, Алексей Цыплаков, Илья Николаев и Николай Буренов — по одному.