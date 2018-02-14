Богатых пенсионеров решили не лишать пенсий

14.02.2018 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Несколько недель назад в прессе появилась информация о планируемой отмене пенсий для той категории граждан, которые могут называться состоятельными пенсионерами. Государство якобы согласилось на такой шаг с целью высвобождения ресурсов из бюджета.

Богатых пенсионеров решили не лишать пенсий

Однако в начале февраля текущего года соответствующие данные были опровергнуты представителями Совета Федерации. Чиновники заметили, что правительство на самом деле не разрабатывало поправок в действующее законодательство. Таким образом богатые пенсионеры могут быть спокойны в отношении будущего своих пенсий.

Как пояснил руководитель комитета по социальной политике Валерий Рязанский, правительство точно не пойдет на такую меру. Людям пояснили, что особенно в преддверии выборов никто не будет принимать такое непопулярное среди населения решение.

Напомним, ранее сообщалось о том, что власти готовятся лишить пенсий работающих пенсионеров, у которых годовой доход превышает один миллион рублей, либо же ежемесячный оклад в 2,5 раза превышает среднюю заработную плату по региону.

Тем временем, в Госдуме на рассмотрении находится законопроект о возвращении индексации пенсий для работающих пенсионеров. Данная категория нуждающихся граждан была лишена подобной привилегии в 2016 году. На такой шаг власти России пошли с целью снижения социальной нагрузки на бюджет в сложных экономических реалиях.

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