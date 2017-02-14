Чиновнику Александру Ржаненкову повышают социальную ответственность





Работники комитета по социальной политике Смольного, пришедшие сегодня утром на работу, столкнулись с пикетом родительских организаций города. Пикетчики раздавали чиновникам листовки с требованием отставки председателя комитета Александра Ржаненкова которого они называли «чиновником с пониженной социальной ответственностью». Как пояснил один из пикетчиков РИА Катюша, г-н Ржаненков, который многие годы покровительствовал грантоедским прозападным фондам, внедряющим ювенальные технологии, секспросвет и пропаганду педерастии, на днях подписал письмо №020-095-104/17-0-0 , которое открывает охоту на многодетные приемные семьи Петербурга, поскольку содержит прямую команду органам опеки устроить тотальные проверки таких семей. Подробнее об этой инициативе г-на Ржаненкова можно почитать в нашей статье «В Петербурге чиновники объявили охоту на многодетные приемные семьи».



Пикет простоял у дверей комитета с 8.30 до 9.15, и вызвал большой переполох среди чиновников (некоторые из них даже взяли листовки) и проходивших мимо депутатов - комитет по социальной политике расположен в пер. Антоненко, 6 возле входа в Законодательное Собрание.

















Из здания комитета периодически выбегали испуганные охранники, не привыкшие к столь специфическому вниманию к персоне своего шефа. Порцию листовок получили и сотрудники полиции, вызванные охранниками комитета. Руководство комитета лишило себя удовольствия получить листовку лично, поскольку проследовало на работу в машине с затемненными стеклами.





