Чистка кадров: Губернатор Рязанской области подал в отставку

Губернатор Рязанской области Олег Ковалев, чьи полномочия истекают в сентябре этого года, решил досрочно уйти со своего поста.

"В сентябре очередные выборы губернатора: я принял для себя решение не выдвигаться на новый срок", — сообщила глава региона на заседании областного правительства.

По мнению Ковалева, он выполнил задачу, которую ставил перед ним президент Владимир Путин.

"Регион хороший, развивающийся, у него есть большой потенциал. Общество доверяет власти", — отметил он.

На посту губернатора Рязанской области Ковалев отработал почти 9 лет, сообщает ТАСС.

Ранее в досрочную отставку ушел глава Новгородской области Сергей Митин (и.о. руководителя региона назначен Андрей Никитин), глава Бурятии Вячеслав Наговицын (его обязанности сейчас временно исполняет Алексей Цыденов), глава Пермского края Виктор Басаргин (врио губернатора региона назначен Максим Решетников).