Дети из малых сёл Хакасии стали путешественниками благодаря республиканской программе

Школьники из различных населённых пунктов посещают бесплатные экскурсии. Знакомятся с музеями и достопримечательностями Абакана.

Созданная главой Хакасии программа «Сохранение и развитие малых и отдаленных сёл» делает детей республики счастливее. Шефствующие министерства и ведомства организовывают для школьников из разных населённых пунктов бесплатные экскурсии. Ребятишки из села Когунек провели в Абакане два дня, жили в гостинице. Успели посетить хакасский национальный краеведческий музей им. Л. Р. Кызласова, музей занимательных наук «ЭкспериментУм», абаканский зоопарк, посмотреть здание республиканского музейно-культурного центра. Похожая программа была и для детей из Беренжака и Уйтака, плюс школьники побывали в настоящем кинотеатре. Поездки организовали госкомутризм и администрация главы Хакасии.

Ученики кагаевской начальной школы посетили абаканский зоопарк, посмотрели спектакль «Кот и лиса» в театре кукол «Сказка», а перед этим дети пообедали в кафе. Экскурсия в столицу стала возможной благодаря куратору — министерству транспорта и дорожного хозяйства Хакасии.



Идея проведения мини-путешествий для хакасских ребятишек понравилась главе республике. В 2017 году работа в этом направлении продолжается: накануне министерство экономики организовало поездку в Абакан для ребят из аала Тюрт-Тас.

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