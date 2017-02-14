Директор педофил московской школы Меерсон смылся в Израиль

В отношении учителя возбуждено уголовное дело по факту совершения действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего, сам он свою вину отрицает

Мосгорсуд признал законным заочный арест бывшего учителя московской школы №57 Бориса Меерсона по обвинению в действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

"Постановление суда о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу оставлено без изменения", - сказал собеседник агентства.

Как отметила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова, постановлением Хамовнического суда от 26 января Борису Меерсону заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца с момента экстрадиции его в РФ, это решение оставлено без изменения.

Заочно арестована также бывшая ученица школы № 57 Мария Немзер. "26 января суд вынес постановление о заочном аресте Немзер", - сказала сообщила пресс- секретарь Хамовнического суда Ольга Мышелова. 19 января Немзер и другому фигуранту дела - бывшему учителю этой школы Борису Меерсону - было заочно предъявлено обвинение, 24 января они объявлены в международный розыск.

Борис Меерсон не признает свою вину, сообщил ТАСС его адвокат Сергей Пешков.

"Мой подзащитный ни в чем не виноват. В деле нет доказательств его вины", - сказал он.

В сентябре прошлого года в отношении 50-летнего преподавателя истории Бориса Меерсона и 25-летней бывшей ученицы школы №57 Марии Немзер было возбуждено уголовное дело по факту совершения действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего (ч. 4 ст. 135 УК РФ).

Как сообщала ТАСС представитель столичного управления СК Юлия Иванова, в период с апреля по декабрь 2010 года Меерсон и Немзер, находясь в квартире одного из жилых домов расположенных на территории Западного округа Москвы, неоднократно совершали действия сексуального характера в отношении мальчика, который на момент совершения преступления не достиг 16-летнего возраста.

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