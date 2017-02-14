ДНР: Украина стянула шесть «Градов» к границе с Донбассом

Разведка ДНР выявила шесть украинских «Градов» на южном участке фронта. Об этом сообщает ДАН со ссылкой на командование.

«Грады» были замечены разведчиками ДНР на мариупольском направлении. Сообщается, что всего за минувшие сутки ВСУ более 500 раз нарушили режим прекращения огня.

По словам заместителя командующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, обстановка в Донбассе напряженная.

«Тяжелая артиллерия применялась 36 раз, танки – четыре раза, минометы различного калибра – 176 раз, БМП – 21, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие – 272 раза», — заявил Басурин.

Украинские силовики обстреливали населенные пункты Трудовские и Александровку, Ясное, Михайловку, Гольмовский, Зайцево, Озеряновку и Железную Балку.

Также сообщается, что в 15 км от линии соприкосновения разведчиками были выявлены шесть украинских самоходных установок «Гвоздика».

Фото: mil.gov.ua