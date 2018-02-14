Джереми Микс посадил Ольгу Бузову на поводок. Видео

14.02.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Джереми Микс посадил Ольгу Бузову на поводок. ВидеоРабота над новым клипом Ольги Бузовой с участием "самого красивого преступника" широко обсуждалась СМИ на прошлой неделе. Ольга баловала свои 12 млн подписчиков в Instagram фотографиями с самым красивым преступником в мире на протяжении недели, и вот... долгожданный тизер на их совместный проект.

    "Я знаю, как вы ждёте моё новое видео на уже так сильно полюбившуюся вам песню WiFi. Сегодня я вам решила приоткрыть завесу тайны и показать тизер нового видео."

    "Я уже не могу, так хочу презентовать вам всё, но это произойдёт только в День всех влюблённых — 14 февраля ❤ Клип получился очень горячим Очень жду ваши комментарии... буду читать и лайкать самые интересные!"

Не так давно 39-летний резидент популярного шоу Comedy Club Тимур Батрутдинов отреагировал на съёмку Ольги с "самым красивым преступником в мире" ревностью. Своими комментариями под фото Ольги он раззадорил фанатов, которые считают, что между ними роман.

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