Германия Украине: заново обдумайте свою идентичность

Германия, исконная во братстве сестра Украины, не устает шокировать восточную самозванку. А если точнее, то просто бить ногами в самые чувствительные места. Только-только немецкий посол на Украине ошарашил "братьев" не найдя ничего предосудительного не только в отсутствии украинских флагов в ЛДНР, но и даже в так называемом присутствии там российских войск, как со следующим подлым ножом в спину подоспел очередной авторитетный немецкий представитель.

И это не считая того, что Германия макнула Украину, отказав ей в экстрадиции опального нардепа Онищенко, не увидев в киевских требованиях ничего из доказательств его вины. Теперь в Германии откровенно дают понять Украине, увы, что ни сестрой, ни братом ее не считают. Но надо отдать должное - щедры на добрые советы.

Глава Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, немецкий политик и дипломат Вольфганг Ишингер без обиняков посоветовал Украине заново обдумать собственную идентичность.

"Мы не можем запретить Украине вступать в НАТО..., мы не можем отдавать Украине приказы, но мы можем дать Украине совет. И мы можем поддержать те силы в Украине, которые креативно размышляют в рамках внутриукраинской дискуссии, чтобы заново обдумать идентичность Украины, которая связана с ее расположением между Востоком и Западом", — заявил Ишингер, которого цитирует РИА Новости.

По его словам, "ничего не изменится в том, что Украина имеет очень продолжительную восточную границу с Россией".

"Экономический успех Украины зависит не только от того, сколько она экспортирует в Западную Европу, но будущее страны зависит и от того, представимо ли, чтобы через эту границу украинские товары направлялись в Россию", — отметил дипломат.

По словам Ишингера такое стратегическое развитие "соответствовало бы собственным интересам Украины".

Напомним еще раз, на днях посол Германии на Украине Эрнст Райхель заявил, что выборы на Донбассе могут состояться до того, как "на каждой городской администрации будет вывешен украинский флаг".

"Необязательно, что выборы на Донбассе могут состояться только тогда, когда там не будет российских войск, или на каждой городской администрации будет вывешен украинский флаг. Без сомнения, это достаточно сложно себе представить – проведение местных выборов без обеспечения безопасности. Но я убежден, что это не является чем-то невозможным, все зависит от условий", - заявил Райхель.

Слова немецкого посла вызвали шок и истерию на Украине. Посла немедленно вызвали в МИД Украины, чтобы выразить ноту протеста за такие высказывания. А уважаемые украинские депутаты, такие, в частности, как представитель Блока Петра Порошенко Алексей Гончаренко, даже самолично отправился гадить стены и двери немецкого посольства в Киеве негодующими граффити. В то же время, МИД ФРГ слабо отреагировал на выходки самозванцев и поддержал своего дипломата Райхеля.