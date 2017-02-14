Горькое разочарование латышей: Российские шпроты вкуснее и дешевле

14.02.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

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На международной выставке «Продэкспо-2017» в Москве впервые за два года оказались представлены латвийские рыбные консервы, конкуренцию им составили российские аналоги. Пока прибалты мечтали о возвращении на рынок РФ, наша рыбка пришлась по вкусу российскому потребителю.

В московском экспоцентре завершается международная выставка продуктов питания «Продэкспо-2017». Вина и деликатесы, колбасы и сыры, невероятные разновидности чипсов и даже упаковочная тара — все это в изобилии оказалось представлено на крупнейшей выставочной площадке России. Об этом сообщает интернет-издание Sputniknewslv.

Латвийские журналисты приехали на выставку не случайно, они хотели увидеть своими глазами возвращение рижских шпрот в Москву, однако в отделе с консервами оказалась лишь российская рыба.

На вопрос о латвийских шпротах, продавец удивилась и ответила:

«А зачем вам латвийские? Они уже устарели, выбыли с рынка. Их, можно сказать, больше нет. Лучше наши попробуйте! И вкуснее, и на 30% дешевле! Пойдемте, попробуем!»

Естественно прибалты не верят, что российский производитель может предоставить достойную альтернативу «главному новогоднему блюду».

Вскоре корреспондентам все же удалось отыскать заветную латышскую баночку. Надежда, что латвийские продукты вскоре вернуться в РФ рухнула, как только продавщица рассказала о том, что запрет на ввоз шпрот еще существует и отмена пока не предвидится.

Латвийским производителям пришлось несладко. Россия — колоссальный рынок сбыта, а рижские шпроты — традиционное российское блюдо. В Европе размеры потребления гораздо скромнее, а про восточное направление пока и речи не идет.

Именно поэтому, теперь производители рижских шпрот обвиняют российских коллег то в некачественном сырье, то в недостойном оборудовании. Однако практика показала, что за два года российские шпроты стали достойным конкурентом.

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