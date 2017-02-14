Катастрофа на дамбе Оровилл в США – не первая и не последняя

Отчётливо видно что половина водовода практически разрушена…
В 1928 году в Калифорнии уже была подобная техногенная катастрофа. Тогда полностью разрушилась плотина Сент-Фрэнсис. Несколько сотен человек погибли...
Как известно уже несколько дней в штате Калифорния происходит крупная техногенная катастрофа. Самая высокая плотина (дамба) в США, расположенная на озере Оровилл разваливается буквально на глазах из-за вызванной дождями эрозии основного и вспомогательного водосбросов. Под угрозой оказались жизни 200 тысяч человек проживающих в населенных пунктах неподалеку и их эвакуация уже идет
Озеро Оровилль, расположенное примерно в 150 милях к северо-востоку от Сан-Франциско — одно из крупнейших озер в Калифорнии. После нескольких лет засухи, в Северной Калифорнии было несколько месяцев с большим количеством осадков, что вынудило к сбросу воды из озер, в том числе из озера Оровилль.
В первых числах февраля 2017 года водосброс указанной дамбы закрыли, так как сотрудники заметили что поток воды идет неравномерный. После остановки потока, инженеры обнаружили зияющую дыру в бетонном желобе. 09 февраля 2017 года дыра выросла до размеров 14 метров глубины, 90 ширины и 150 длины.
10 февраля 2017 года власти заявили, что, возможно, придется воспользоваться грунтовым аварийным водосбросом, которым до этого никогда не пользовались.
Наиболее опасная ситуация в Оровилле наблюдалась в субботу, 11 февраля 2017 года. Именно тогда власти заявили о том, что из-за прорыва плотины уровень воды в реке, протекающей через основные населенные пункты в опасных районах, может подняться до критического уровня. Позже власти сообщили о том, что опасность миновала, и в воскресенье, 12 февраля 2017 года, ситуация была достаточно спокойной. Тем не менее в ночь на 13 февраля власти Калифорнии заявили, что эвакуацию необходимо довести до конца, и плотина может рухнуть. В итоге на города обрушится огромная волна высотой 9 метров.
В городе Оровилл проживает около 16 тысяч человек, которые должны направится в город Чико, расположенный к северу от Оровилла, и в другие города. Помимо Оровилла, в списке фигурируют населенные пункты вдоль реки Фетер, в том числе Гридли (6 тысяч жителей), Биггс (1,7 тысячи), Юба-Сити (65 тысяч), Лома Рика (2 тысячи) и другие.
В 1928 году в Калифорнии уже была подобная техногенная катастрофа. Тогда полностью разрушилась плотина Сент-Фрэнсис.
Плотина Сент-Фрэнсис была бетонной арочно-гравитационной плотиной. Её построили в 1926 году с целью создания резервуара для водоснабжения города Лос-Анжелес. Строительством руководил Вильям Малхолланд — главный инженер и директор Департамента энергии и водоснабжения Лос-Анжелеса. Плотина имела высоту 59 метров, резервуар содержал 47 млн. м.куб. воды. Однако она рухнула за три минуты до полуночи 12 марта 1928 года, в результате чего погибли более 600 человек.
Все дело в том, что после начала строительства Малхолланд решил изменить проект и добавить 3 метра высоты, чтобы увеличить объем резервуара с 36,5 до 39 млн. м.куб. В конструкцию плотины были внесены «незначительные» изменения. В 1925 году, когда плотина была завершена на 50%, Малхолланд добавил еще 3 метра и плотина достигла 59-метровой высоты, а емкость резервуара 47 млн. м.куб. воды. Новая высота плотины вызвала необходимость строительства струенаправляющей дамбы по гребню от западной опоры плотины, чтобы предотвратить просачивание сквозь гребень.
Результат не заставил себя долго ждать. В 1926 и 1927 годах в плотине, по мере заполнения резервуара, появились трещины. Малхолланд со своим помощником Харви ван Норманом лично исследовал их и признал приемлемыми для бетонной плотины размеров Сент-Фрэнсис. В течение последних месяцев 1927 года и до марта 1928 резервуар наполнялся более-менее с постоянной скоростью. 7 марта была достигнут проектный уровень, и Малхолланд приказал прекратить наполнение. Тогда же стало известно о трещинах и просадках дорожного полотна в районе восточной опоры плотины, к утру 12 марта дорожное полотно просело на 30 см.
Утром 12 марта 1928 года смотритель плотины, Тони Харнишфегер, обнаружил новую протечку и немедленно известил Малхолланда, который, захватив помощника, тут же выехал на место для осмотра. Убедившись – по его мнению – в незначительности новой протечки, Малхолланд признал плотину безопасной.
А вот что осталось от плотины через несколько часов:
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