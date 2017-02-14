Катастрофа на дамбе Оровилл в США – не первая и не последняя

Отчётливо видно что половина водовода практически разрушена…В 1928 году в Калифорнии уже была подобная техногенная катастрофа. Тогда полностью разрушилась плотина Сент-Фрэнсис. Несколько сотен человек погибли...Как известно уже несколько дней в штате Калифорния происходит крупная техногенная катастрофа. Самая высокая плотина (дамба) в США, расположенная на озере Оровилл разваливается буквально на глазах из-за вызванной дождями эрозии основного и вспомогательного водосбросов. Под угрозой оказались жизни 200 тысяч человек проживающих в населенных пунктах неподалеку и их эвакуация уже идетОзеро Оровилль, расположенное примерно в 150 милях к северо-востоку от Сан-Франциско — одно из крупнейших озер в Калифорнии. После нескольких лет засухи, в Северной Калифорнии было несколько месяцев с большим количеством осадков, что вынудило к сбросу воды из озер, в том числе из озера Оровилль.В первых числах февраля 2017 года водосброс указанной дамбы закрыли, так как сотрудники заметили что поток воды идет неравномерный. После остановки потока, инженеры обнаружили зияющую дыру в бетонном желобе. 09 февраля 2017 года дыра выросла до размеров 14 метров глубины, 90 ширины и 150 длины.10 февраля 2017 года власти заявили, что, возможно, придется воспользоваться грунтовым аварийным водосбросом, которым до этого никогда не пользовались.Наиболее опасная ситуация в Оровилле наблюдалась в субботу, 11 февраля 2017 года. Именно тогда власти заявили о том, что из-за прорыва плотины уровень воды в реке, протекающей через основные населенные пункты в опасных районах, может подняться до критического уровня. Позже власти сообщили о том, что опасность миновала, и в воскресенье, 12 февраля 2017 года, ситуация была достаточно спокойной. Тем не менее в ночь на 13 февраля власти Калифорнии заявили, что эвакуацию необходимо довести до конца, и плотина может рухнуть. В итоге на города обрушится огромная волна высотой 9 метров.В городе Оровилл проживает около 16 тысяч человек, которые должны направится в город Чико, расположенный к северу от Оровилла, и в другие города. Помимо Оровилла, в списке фигурируют населенные пункты вдоль реки Фетер, в том числе Гридли (6 тысяч жителей), Биггс (1,7 тысячи), Юба-Сити (65 тысяч), Лома Рика (2 тысячи) и другие.В 1928 году в Калифорнии уже была подобная техногенная катастрофа. Тогда полностью разрушилась плотина Сент-Фрэнсис.Плотина Сент-Фрэнсис была бетонной арочно-гравитационной плотиной. Её построили в 1926 году с целью создания резервуара для водоснабжения города Лос-Анжелес. Строительством руководил Вильям Малхолланд — главный инженер и директор Департамента энергии и водоснабжения Лос-Анжелеса. Плотина имела высоту 59 метров, резервуар содержал 47 млн. м.куб. воды. Однако она рухнула за три минуты до полуночи 12 марта 1928 года, в результате чего погибли более 600 человек.Все дело в том, что после начала строительства Малхолланд решил изменить проект и добавить 3 метра высоты, чтобы увеличить объем резервуара с 36,5 до 39 млн. м.куб. В конструкцию плотины были внесены «незначительные» изменения. В 1925 году, когда плотина была завершена на 50%, Малхолланд добавил еще 3 метра и плотина достигла 59-метровой высоты, а емкость резервуара 47 млн. м.куб. воды. Новая высота плотины вызвала необходимость строительства струенаправляющей дамбы по гребню от западной опоры плотины, чтобы предотвратить просачивание сквозь гребень.Результат не заставил себя долго ждать. В 1926 и 1927 годах в плотине, по мере заполнения резервуара, появились трещины. Малхолланд со своим помощником Харви ван Норманом лично исследовал их и признал приемлемыми для бетонной плотины размеров Сент-Фрэнсис. В течение последних месяцев 1927 года и до марта 1928 резервуар наполнялся более-менее с постоянной скоростью. 7 марта была достигнут проектный уровень, и Малхолланд приказал прекратить наполнение. Тогда же стало известно о трещинах и просадках дорожного полотна в районе восточной опоры плотины, к утру 12 марта дорожное полотно просело на 30 см.Утром 12 марта 1928 года смотритель плотины, Тони Харнишфегер, обнаружил новую протечку и немедленно известил Малхолланда, который, захватив помощника, тут же выехал на место для осмотра. Убедившись – по его мнению – в незначительности новой протечки, Малхолланд признал плотину безопасной.А вот что осталось от плотины через несколько часов: