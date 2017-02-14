Катастрофы на плотинах в США: крупнейшие за полвека аварии. Случаются регулярно

Губернатор Калифорнии Джерри Браун обратился к президенту США с просьбой о помощи. В штате объявлено чрезвычайное положение в связи с аварией на Оровилльской плотине. Уровень воды в озере Оровилл снизился, но опасность ещё не миновала. За последние полвека Соединённые Штаты уже неоднократно сталкивались с серьёзными авариями на дамбах. Самые разрушительные катастрофы на американских плотинах — в материале RT.

Губернатор Калифорнии в официальном письме доложил президенту США о причинах возникновения нештатной ситуации, текущем положении дел и принятых мерах. Он обратил внимание Трампа на то, что в ближайшие дни в регионе ожидаются обильные осадки. Это может привести к дальнейшей эрозии аварийного водосброса, поэтому в опасности могут оказаться люди, проживающие ниже по течению реки Фетер.

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Браун подчеркнул, что только за последний год Калифорния пережила более десяти серьёзных природных катастроф, включая крупные пожары и ураганы. Губернатор отметил, что эти катаклизмы и устранение их последствий серьёзно повлияли на финансовые возможности штата, и запросил федеральную поддержку для оперативной и комплексной ликвидации кризиса в Оровилле.

На территории США находится более 76 тыс. плотин, и современные технологии обеспечивают им должные стандарты безопасности, но экстремальные погодные условия и эксплуатационные проблемы привели к ряду серьёзных аварий за последние полвека. RT вспоминает семь крупнейших из них.

Март 2006 года. Семь человек погибли на острове Кауаи (Гавайи), когда прорыв грунтовой плотины Ка-Локо привёл к сбросу 1,5 млн тонн воды. Происшествие списали на некачественный ремонт плотины, недостаточный контроль за её состоянием и незаконные изменения конструкции.

Ноябрь 1977 года. 39 человек погибли в результате прорыва плотины Келли Барнс в округе Стивенс (Джорджия) после проливного дождя. По заключению комиссии, к аварии привело сочетание таких факторов, как эрозия и оползни. Ущерб был оценён в $2,8 млн, плотину было решено не восстанавливать.

Июль 1977 года. Крупнейшая гидротехническая катастрофа в США за последние полвека — обильные дожди и наводнения привели к прорыву шести плотин и гибели 86 человек в Джонстауне (Пенсильвания). В 1889 году из-за наводнения и разрушения плотины в том же Джонстауне погибли 2209 человек.

Июнь 1976 года. Разрушение плотины на реке Титон на северо-востоке Айдахо во время её первого заполнения привело к гибели 11 человек и ущербу свыше $1 млрд. Плотину решили не восстанавливать.

Июнь 1964 года. Самое разрушительное наводнение в истории Монтаны — после разрушения плотины Свифт и ещё двух дамб ниже по течению погибли 28 человек.

Декабрь 1963 года. Пять человек погибли и 27 были ранены в Лос-Анджелесе после серьёзной утечки на плотине Болдуин Хиллс и сброса почти 1 млн кубометров воды, вызвавшего крупное наводнение в регионе.

Март 1963 года. После прорыва плотины на пруду Сполдинг в Норуиче (Коннектикут) погибли шесть человек, общий ущерб был оценён в $6 млн. В качестве причин катастрофы были указаны отсутствие должного гидрологического проектирования, качественного ремонта и «недостаток понимания возможных последствий разрушения плотины».