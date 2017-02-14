Криминальные разборки в грузинской церковной мафии

Скандал вокруг возможной подготовки покушения на главу Грузинской православной церкви обрастает новыми подробностями. Телеканал «Рустави-2» опубликовал письмо священника Георгия Мамаладзе. Возможно, он и пытался совершить преступление. В своем послании, адресованном как раз патриарху, Мамаладзе рассказывает о результатах собственного расследования многочисленных махинаций в структурах церкви.

О том, что на главу Грузинской православной церкви якобы готовилось покушение, возможно, никто и не узнал, если бы не анонимный звонок. Неизвестный обратился в прокуратуру и рассказал, что его знакомый священник Георгий Мамаладзе попросил помочь ему в поиске сильнодействующего яда – цианида. Следственные органы немедленно начали выяснять, для чего понадобился яд священнослужителю, руководителю Службы по управлению имуществом патриархии, который часто общался с Илией II.

«Следствие установило, что отец Георгий Мамаладзе просил заявителя в короткие сроки достать ядовитое вещество цианид, за что он был готов заплатить деньги, а в свою очередь, за оказанную помощь обещал в будущем неправомерную выгоду. Как выяснилось, Георгий Мамаладзе собирался поехать в Германию, где патриарх находится на лечении с сопровождающими его людьми, и ему нужно было ядовитое вещество до отправки», - сообщил журналистам главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе.

Георгия Мамаладзе задержали в аэропорту Тбилиси до того, как он вылетел в Берлин. И в его багаже в тайнике, действительно, был обнаружен яд. Кому именно он предназначался, правда, официально не сообщается. Сообщается лишь, что жертвой должен был стать высокопоставленный священнослужитель.

Позднее при обыске в квартире Мамаладзе были изъяты самодельное оружие и несколько боевых патронов. Священник сейчас находится под стражей. Своей вины он не признает. Знакомые Мамаладзе считают, что речь идет не о заговоре, а об оговоре, и заявляют: если бы отец Георгий и хотел отравить патриарха, то он мог сделать это давно.

«Я знаю, что они близко общались с патриархом. Он любил патриарха, а патриарх ему доверял. Отец Георгий сам подносил еду патриарху, я это видел. Поэтому такое обвинение считаю очень странным», - говорит настоятель церкви Св. Варвары в Батуми Шио Паичадзе.

Существует версия, что священника оклеветали, после того как он вскрыл факты многочисленных махинаций в структурах патриархии. Накануне телеканал «Рустави-2» опубликовал письмо, которое Георгий Мамаладзе якобы отправил предстоятелю еще два месяца назад.

«Прошу с Вашего благословения провести аудит имущества и финансов Патриархии, чтобы снять туманность по многим вопросам. На наш взгляд, очень много фактов могут содержать в себе признаки преступления, след которых ведет до высокопоставленных гражданских и духовных чиновников Патриархии. Мне угрожали, если я раскрою схему мошенничеств, об этом я бы хотел поговорить с Вами лично! Ваше Святейшество, надеюсь на вашу принципиальность, чтобы туманность этих вопросов более не наносила ущерба имиджу Церкви», - говорится в письме.

В письме Георгий Мамаладзе сообщает, что в ходе проверки только одного учреждения была выявлена недостача на сумму в пять миллионов лари, это более 110 миллионов рублей. Тысячи гектаров территорий, по документам принадлежащих Грузинской православной церкви, на деле- находятся в собственности частных лиц, которые, не платят налогов. Эту информацию в Патриархии категорически отрицают.

«Стыдно переводить тему на то, что якобы в Патриархии какие- то махинации ведутся. Это несерьезно, обыкновенные сказки. Что важнее, безопасность патриарха или финансовые проблемы?» - говорит председатель финансово-экономического совета Патриархии Яков Якобидзе.

После того как вспыхнул скандал, в Берлин отправились сотрудники Службы государственной охраны Грузии, по словам прокурора, для обеспечения усиленной безопасности патриарха. 84-летний Илия II перенес операцию на желчном пузыре, он находится одной из немецких клиник в отделении интенсивной терапии и, по словам врачей, чувствует себя удовлетворительно.