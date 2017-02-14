Курорт «Озеро Шира» намерен реабилитироваться перед кредиторами

Анализ финансового состояния должника, проведённый в ходе процедуры наблюдения по делу о банкротстве, показал, что предприятие может восстановить платёжеспособность.

Накануне временный управляющий ходатайствовал перед арбитражным судом о введении процедуры внешнего управления в отношении курорта «Озеро Шира». Поддержали позицию управляющего и кредиторы, и уполномоченный орган. 7 февраля на судебном заседании решено ввести процедуру внешнего управления сроком на 18 месяцев. Внешним управляющим утвержден Антон Путиков. Он является членом союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада», сообщается на сайте арбитражного суда Хакасии.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







