Лидер Ку-клукс-клана найден мертвым в США

Лидер ультраправой расистской организации Ку-клукс-клан Фрэнк Анконе найден мертвым с пулевым ранением в голову, тело было обнаружено на берегу реки Миссури в городе Белград (штат Миссури), пишет New York Times.

Тело 51-летнего Анконе нашли местные рыбаки. Отмечается, что по одной версии на теле погибшего огнестрельное ранение из дробовика, по другой – из пистолета, передает ТАСС.Полиция подозревает в убийстве ультраправого лидера его жену и пасынка - 44-летнюю Малиссу Анконе и 24-летнего Пола Джинкерсона. Следствие полагает, что убийство было совершено на почве ссоры, а не вследствие деятельности Анконе в Ку-клукс-клане.

Анконе был членом группировки в течение более 30 лет. В настоящий момент в США действуют почти 30 соперничающих друг с другом отделений Ку-клукс-клана. Группировки оспаривают право привлечения новых членов, право на пожертвования, внимание СМИ и название первых последователей основателей организации.

Группировка Анконе не считается крупной и особо влиятельной в стране, хотя имеет довольно многочисленных сторонников и активистов.

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