Майкл Флинн подал в отставку из-за разговора с послом России

Майкл Флинн, занимавший пост советника президента США по национальной безопасности, подал в отставку. Он признал, что не предоставил вице-президенту Майклу Пенсу исчерпывающей информации о разговоре с послом России в Вашингтоне, который состоялся ещё до инаугурации Дональда Трампа. Американские СМИ утверждают, что предметом беседы Флинна и российского дипломата были санкции.

Советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн подал в отставку. Его обвинили в том, что он не предоставил Белому дому исчерпывающей информации о телефонном разговоре с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. «Я исполнял обязанности вступающего в должность советника по национальной безопасности и проводил много телефонных переговоров с иностранными коллегами, министрами и послами. <…> Эти звонки были необходимы для того, чтобы провести плавный переход власти и начать выстраивать взаимоотношения между президентом, его советниками и иностранными лидерами. Такие телефонные разговоры — стандартная практика при смене власти», — говорится в заявлении Флинна. «К сожалению, из-за быстрой смены событий я недостаточно подробно рассказал вице-президенту и другим высокопоставленным лицам о телефонном разговоре с российским послом. Я принёс свои искренние извинения президенту и вице-президенту, и они их приняли», — отметил Флинн. Исполняющим обязанности помощника президента США по национальной безопасности назначен генерал-лейтенант в отставке Кит Келлогг. Телефонный разговор В американских СМИ Майкла Флинна подвергли жёсткой критике. Сообщалось, что за месяц до инаугурации Трампа в телефонном разговоре с послом России в Вашингтоне бывший военный, по некоторым данным, обсуждал возможное снятие антироссийских санкций. Затем он «ввёл в заблуждение высокопоставленных представителей администрации по поводу характера его коммуникаций с послом России в США», пишет The Washington Post. По мнению американских журналистов, подобные разговоры могли послужить для Москвы ложным сигналом, что санкции в дальнейшем могут быть ослаблены или отменены. Издание также отмечает, что Флинн сначала опроверг сообщения, но затем через своего официального представителя пояснил, что «имел в виду то, что, хотя он не помнит, чтобы санкции обсуждались, он не может однозначно сказать, что данный вопрос не поднимался». В Кремле подчеркнули, что телефонный разговор «имел место», но «в остальном информация неверная». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. За более подробными комментариями он посоветовал обратиться в МИД России. По данным The Washington Post, экс-глава Министерства юстиции Салли Йейтс предупреждала Белый дом, что советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн может быть уязвим для «шантажа со стороны России», а Москва может иметь определённые рычаги влияния на чиновника. Но каким образом в России могли бы повлиять на советника Трампа, не уточнялось. Издание также утверждает, что в последние дни президентства Барака Обамы директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер и бывший глава ЦРУ Джон Бреннан поддерживали Йейтс. По версии источников газеты, Йейтс, Клэппер и Бреннан якобы опасались, что «Флинн поставит себя в компрометирующее положение». Когда в США стало известно о назначении Флинна на пост в администрации Трампа, политические элиты страны были недовольны. Демократам не нравилось, что он, находясь в отставке, критикует президента, при котором служил, а многие республиканцы с неодобрением отнеслись к желанию Трампа наладить отношения с Россией. Диалогу не помеха По мнению бывшего сотрудника Пентагона Майкла Малуфа, отставка Майкла Флинна — неудачное развитие ситуации и такой исход можно назвать победой демократов. «Это победа основных СМИ и демократов. Им не нравится текущая администрация, поэтому они будут делать всё возможное, чтобы доказать её неблагонадёжность. И это только начало», — рассказал эксперт, напомнив, что элита была изначально настроена против советника, а тот факт, что Флинн появлялся в эфире RT в качестве аналитика, подливал масла в огонь. Кроме того, пояснил Малуф, Трампа всегда критиковали за то, что он выступал в поддержку восстановления отношений с Россией, и пресса была готова ухватиться за любой факт, который мог бы скомпрометировать его или членов его администрации. Тем не менее, по оценке эксперта, скандал с Флинном не изменит настроения президента США. «Трамп заявлял, что он, возможно, сможет сработаться с Путиным, и я думаю, что здесь ничего не изменится», — заключил Малуф. По мнению некоторых аналитиков, действия Флинна подпадают под так называемый акт Логана, в соответствии с которым политику грозит штраф или тюремное заключение за частные контакты с представителями зарубежной власти. Как отметил экс-сотрудник Пентагона, такие обвинения абсолютно безосновательны. «Дело в том, что мы не знаем, что именно обсуждал Флинн в ходе телефонного разговора с Кисляком. <…> Поднимается вопрос о том, что Флинн, являясь частным лицом, разговаривал с российским послом о санкциях, их снятии и о чём-либо подобном. И этот момент уже может быть связан с так называемым актом Логана, законом 1799 года, который никогда не применялся в судебной практике. Это безумие», — заявил Майкл Малуф. Акт Логана был подписан президентом Джоном Адамсом и вступил в силу в 1799 году. Он предусматривает штраф или уголовную ответственность для американских граждан, которые осуществляли взаимодействие с представителями иностранной власти с целью оказать влияние на текущую политику США. Закон появился после того, как юрист и политик из Пенсильвании Джордж Логан был направлен в составе делегации во Францию для улаживания напряжённых отношений между двумя странами. После неудачных переговоров Логан решил встретиться с рядом французских чиновников уже как частное лицо. Несмотря на успех такого подхода, конгресс осудил действия политика и издал специальный акт, предусматривающий наказание за подобную деятельность. Реакция Белого дома и конгресса Президент США Дональд Трамп, очевидно, знал о сложившейся ситуации и собирался обсудить её с вице-президентом. При этом старший советник Трампа Келлиэнн Конуэй отмечала, что президент «полностью доверяет» Флинну. Лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер заявил о необходимости проведения независимого расследования в отношении помощника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна, сообщило издание The Hill. «Мы просим и требуем провести независимое расследование того, что Флинн обсуждал с российским послом и другими», — подчеркнул Шумер. «Во-первых, мы сделали запрос и потребовали независимого расследования, о чём были разговоры Флинна с послом России и другими. Во-вторых, его пропуск должен быть изъят до окончания расследования, и если он нарушил какой-либо закон или этические принципы, то он должен быть уволен», — пояснил Шумер в ходе пресс-конференции. Кроме того, в Госдепе проинформировали, что замгоссекретаря США Том Шэннон проведёт во вторник, 14 февраля, встречу с послом России в США Сергеем Кисляком. Указано, что разговор пройдёт в Вашингтоне в формате рабочего обеда. Мероприятие будет закрыто для прессы. Что именно планируется обсудить на встрече, не сообщается.