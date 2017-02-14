Мария Захарова прокомментировала «назначение» Айболита президентом Лимпопо

14.02.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
Мария Захарова прокомментировала «назначение» Айболита президентом Лимпопо

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала запись телефонного разговора пранкеров с членом конгресса от Демократической партии США Максин Уотерс о вмешательстве России во внутренние дела Лимпопо.

Ранее появилась запись разговора пранкеров, которые якобы позвонили Уотерс, представившись украинским премьером Владимиром Гройсманом, который высказался о возможности новых санкций против РФ из-за ее вмешательства во внутреннюю политику Лимпопо.

"Президент АйБолит из страны Лимпопо… Русские сказки становятся правдой. Господь, не покидай Америку!", — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Ранее Уотерс, выступая на пресс-конференции, заявила, что Дональд Трамп "сам провоцирует свой импичмент" и что он готов "броситься в объятия российскому президенту, пока тот продолжает атаковать Корею".

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