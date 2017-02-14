Масленица «русский ответ на карнавал в Рио» Handelsblatt

Крупная немецкая газета Handelsblatt сравнила грядущие масленичные гуляния в российской столице со знаменитым карнавальным шествием в Рио-де-Жанейро.

"Скоро в Москве начинается самое прекрасное время года: с блинами и медовухой будут провожать зиму. Масленичная неделя — это российский карнавал, и некоторые мечтают о конкуренции с Рио", — пишет газета.

Московский корреспондент газеты Андре Беллин объяснил плохо знакомым с российскими традициями читателям, в чем суть масленичной недели, которая в этом году начнется 20 февраля.

Для православных христиан это "последний шанс попировать", поскольку после этого у них начинается семинедельный пост, напоминает он. При этом мясо есть уже нельзя, зато можно есть блинчики и оладьи со всевозможными начинками.

"Воображение не знает границ: с сыром или творогом, со сметаной или сгущенным молоком, с медом или вареньем, с фруктами и овощами, с яйцом, грибами или капустой, с рыбой или, как особо любят в России, с красной лососевой икрой", — описывает автор.

Круглые блины, напоминающие солнце — символ масленицы. Однако одной только едой праздник не ограничивается.

Так, в прошлые века это был еще и праздник укрепления семьи: люди приезжали к своим родителям и к родителям своего супруга либо только готовились к браку. Впрочем, в первую очередь люди просто веселились, танцевали и шутили, и эта традиция сохранилась и по сей день, пишет Беллин далее.

Масленица — это еще и повод для туристов приехать в Россию в это время года. Лотки с блинами, сувенирами и медовухой ежегодно привлекают на Красную Площадь и Арбат десятки тысяч туристов.