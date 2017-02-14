



Публицист, писатель Исраэль Шамир в эфире программы «На самом деле» агентства News Front; ведущий программы — Сергей Веселовский.

«Как в Европе, так и в Америке судьи выступают за старый режим. В свое время еще Ленин замечал, что судьи, вообще аппарат юстиции – это самая консервативная и антидемократическая часть буржуазного государственного аппарата», — сказал Исраэль Шамир.

«На Западе идет ожесточенная политическая борьба, а кто в ней победит – мы еще увидим», — добавил он.

Узнайте множество интереснейших подробностей, целиком посмотрев данный видеоэфир авторской информационно-аналитической программы «На самом деле» на сайте агентства News Front.

Метки по теме: Исраэль Шамир; новости мира; отношения Запада и России; политическая аналитика; программа На самом деле; Сергей Веселовский; смотреть последний выпуск На самом деле