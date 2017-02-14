Нацисты в Раде намерены узаконить геноцид жителей Донбасса

Вице-спикер Верховной рады от бандеровской партии "Самопомощь" Оксана Сыроид с группой единомышленников внесли законопроект "О временно оккупированной территории Украины", который фактически призван узаконить геноцид жителей Донбасса.

Законопроект, как и следовало ожидать, максимально мстительный и максимально соответствует доктрине "единой страны", заботливо предупреждая, что ожидает Донбасс после его "освобождения" Украиной, если таковое случится. В соцсетях инициаторов уже обозначили "трупоедами", а Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев и Совет Европы попросили депутатов его не принимать, замечает lugansk.info.

Киевский политолог Михаил Павлив привел в соцсети его основное содержание.

"Вице-Парубий от "Садонемощи" Сыроид внесла в ВР законопроект "О временно оккупированной территории Украины".

Вкратце:

- отказ от соцобеспечения жителей Донецкой и Луганской областей;

- полная продовольственная и энергетическая блокада оккупированных территорий;

- ограничение свободы передвижения лиц, товаров не только во время, но и после оккупации;

- ограничение права лиц на участие в выборах всех уровней в течение длительного срока (от 3 лет и более)", - написал Павлив.

Он также спрогнозировал, что "животное", которое произвело такой законопроект обязано сесть надолго.

"Чуток попозже это животное сядет, надолго", - добавил он.

Как заявляют другие эксперты, данная инициатива парламентских бандеровцев является законодательной легитимацией действий неонацистских группировок и батальонов, которые в данное время блокируют транспортные коридоры в Донбассе.