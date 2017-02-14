Не доставайся же ты никому!

Кузбасские полицейские задержали жительницу города Белово, ударившую ножом мужчину за отказ жениться на ее соседке, с которой тот прожил вместе 27 лет, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

По данным ведомства, об инциденте стало известно от врачей городской больницы, куда доставили пациента с проникающим ранением брюшной полости. Полицейские выяснили, что ножевое ранение 49-летнему потерпевшему нанесла его соседка, и задержали 38-летнюю подозреваемую.

"Злоумышленница пояснила, что заступилась за сожительницу раненого беловчанина. Мужчина в канун дня рождения сожительницы подарил ей золотое кольцо. За плечами у пары 27 лет совместного проживания, и женщина расценила такой подарок, как долгожданное предложение руки и сердца. Однако мужчина категорически отказался на ней жениться, заявив, что холостяком родился — холостяком и умрет", — говорится в сообщении.



Как уточнили в ведомстве, на этой почве между сожителями возник конфликт, очевидцем которого стала соседка. Чтобы утихомирить обидчика подруги, она схватила нож и ударила им мужчину в живот, после чего сама вызвала скорую помощь.



По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", санкции которой предусматривают до 10 лет лишения свободы.

РИА Новости

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