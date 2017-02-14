Не так всё просто! Почему Саратову 400 лет, а Казани 1000?

В Казани Председатель Государственной Думы ФС РФ Володин встретился с преподавателями и студентами в Университете Иннополис. Об этом написала «Татар-информ». Вячеслав Володин идет по стопам нашего президента: интересуется историей, задает правильнее вопросы. Скоро белых пятен станет намного меньше.

Председатель ГД заинтересовался тем, почему Казань старше Саратова. На размышления об этом Володина подтолкнул его земляк-саратовец, хотевший задать вопрос. Спикер нижней палаты парламента заявил: «Сегодня была встреча с Минтимером Шариповичем, который сейчас много занимается вопросами развития культурного наследия Татарстана. Я не мог не задать ему вопрос. Вот Казани тысяча лет, вы мне объясните, откуда сюда пришли татары? С севера – не могли прийти, с запада – болота сплошные. Только по Волге. Но почему тогда Саратову 400 с небольшим лет? Значит, тоже должно быть более тысячи, потому что кроме как по Волге сюда невозможно было прийти».

Молодого человека из Саратова интересовал вопрос дальнейшей работы Ресурсного центра в Иннополисе, который он адресовал Президенту Татарстана Рустаму Минниханову. Лидер республики ответил: «Мы его только создали, и он всегда будет работать. А университет – это основа. Рядом с ним будет много структур, работающих для всей инфраструктуры республики. Мы позиционируем себя как федеральный проект».

«Не зря ваш земляк приехал сюда и подписался под этим проектом», – обратился Минниханов к Володину.

«В Саратове таких условий нет», – заметил Председатель Госдумы.

«И не нужно. Здесь хорошие условия», – сказал с улыбкой Президент РТ.

«Зато есть свои мозги, – продолжил Володин. – Для нас самое главное – знания и то, чтобы они сохранились у нас, в России. А где будут такие площадки: в Казани, Саратове или Перми... Пермь и Саратов некогда были частью Казанской губернии, а затем стали самостоятельными, поэтому у нас здесь есть связи».

Тему появления татар на территории Татарстана завершил Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин. «Татары до монголо-татарского ига, до завоевания Булгарского государства уже здесь жили. Это было коренное население», – отметил он.

Вполне возможно, очень скоро, на встречах в учебных заведениях, в исторических, географических обществах первые лица страны будут задаваться и другие спорные вопросы, подсказывая верное направление исследователям: «Кто такие монголо-татары, и были ли они? И почему генетические исследования подтверждают только следовые маркеры (менее 0.3% в сумме) монголов у русских?»