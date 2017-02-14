Общественникам удалось вырвать из лап опеки трех детей, которых более полугода незаконно удерживали в детском доме после ЧП с одним из детей

Юристы Общественного уполномоченного по защите семьи в Санкт-Петербурге освободили из детских домов трех детей семьи Золиных из Петергофа, которые были изъяты опекой в мае прошлого года после того как один из ребятишек получил ожог играя со свечкой. Чтобы обосновать претензии на детей, сотрудники опеки пытались лишить родителей изъятых детей родительских прав—но проиграли суд, и тем не менее не отдавали детей до тех пор пока в дело не вмешались представители общественности. В подобной ситуации может оказаться любая семья: формально органы опеки действуют в соответствии «Регламентом межведомственного взаимодействия», разработанным на основе рекомендаций западных ювенальных фондов

В семье Золиных из Петергофа четверо детей: 4-летняя Таня, 6-летний Коля, 10 летняя Аня и совсем маленькая Серафима. Хорошая, любящая, социально благополучная и даже вполне обеспеченная семья. В мае 2016 года произошла трагедия: маленький Коля решил поиграть без спросу со свечкой, от которой на нем загорелась одежда. Мама была дома. Пожар быстро потушили, но мальчик получил серьезные ожоги и был госпитализирован.

Полиция начала проверку по факту причинения вреда здоровья мальчику—которая, естественно, кончилась отказным материалом: налицо был несчастный случай. Однако к маме, которая была в положении ожидая рождения дочки, зачастили сотрудники опеки. Как на беду, заболел отец семейства, и тоже оказался в больнице. Мать допрашивали с пристрастием, запугивали, угрожали забрать всех детей и навсегда, если она не согласится поместить детей в приют. В результате она подписала согласие, рассчитывая через неделю—другую, когда вернется из больницы супруг, вернуть детей домой. Но не тут –то было. Опека подала на родителей в суд о лишении и ограничении их родительских прав. Детей помести в разные учреждения: Аня находилась в Ломоносове (рядом с домом). Колю поместили в Центр Цимбалина. Таню отвезли в санаторий в Зеленогорск опять же обманным путем, сказав матери, что на лето хотят отправить ребенка в санаторий и надо ее согласие.

Все последующие месяцы родители мотались по приютам по разным частям города. Детей им не отдавали несмотря ни на какие просьбы—что само по себе является прямым нарушением закона: юридически дети были помещены в учреждения ДОБРОВОЛЬНО, по заявлению родителей, а значит, должны были быть возвращены родителям по их первому же требованию!!!

В ноябре суд вынес решение, отказав органам опеки МО Петергоф в удовлетворении иска о лишении и ограничении родительских прав Золиных. При этом судья специально указал в тексте решения что , что передача детей родителям не только не навредит им, но, напротив, является для детей благом. Однако сотрудники опеки посчитали иначе--- и подали апелляционную жалобу. На этом основании опека по-прежнему не давала родителям забрать детей, предлагая ждать решения апелляционной инстанции. Детей не отпустили даже на новогодние праздники.

Отчаявшиеся родители обратились к Общественному уполномоченному по защите семьи в Петербурге. Активисты ОУЗС вместе со съемочной группой РИА Катюша приехали к начальнику отдела опеки и попечительства МО город Петергоф Иванову Павлу Владимировичу—и приперли его к стенке, заставив его сказать на камеру, что он не против возвращения детей в семью и что папа может детей забрать. После этого были еще переговоры с заместителем главы МА Раковой Валентиной Алексеевной (которая оказалась куда более вменяемой чем г-н Павлов) и еще рядом чиновников. В итоге уже на следующий день семья воссоединилась и все дети были дома.

Примечательно, что одну из дочек, Аню, доставили домой сами сотрудники детдома—а вот забирать Колю из больницы им Цимбалина оказалось непросто—общественникам открыли двери только после угрозы вызвать полицию. Сотрудники этой больницы, в которую доставляют большинство детей изымаемых в Петербурге органами опеки, уже не раз сталкивались с юристами Общественного уполномоченного, и проиграли им не один суд.

Ужас этой истории, которая, к счастью, закончилась хорошо для семьи Золиных, состоит в том, что от подобного сценария не застрахована ни одна семья в России—и, обращаясь в травму и даже просто отводя ребенка в детский сад, никто из нас не застрахован от общения с таким деятелями как Иванов П.В. из Петергофской опеки. За минувшие десятилетия прозападные фонды и коррумпированные ими чиновники и депутаты напринимали огромное количество инструкций и подзаконных актов, которые обязывают медиков, врачей, воспитателей сообщать в органы опеки и в полицию о всех выявленных ими случаях «социального неблагополучия» или детях находящихся «в трудной жизненной ситуации». Такой порядок прямо предписан региональными регламентами межведомственного взаимодействия по профилактике безнадзорности разработанными, как правило, на основании западных стандартов вмешательства в семью. В частности, региональный регламент С-Петербурга в существенной части является копией методических материалов, внедряемых НКО «Врачи детям», которая создана США и финансируется Западом до сих пор.

Так что то, что изъятие детей за шлепок по попе или за долги по ЖКХ—пока, все-таки, относительно редкое явление - это не потому что у нас хорошие законы, а потому что большинство чиновников, равно как врачей и педагогов у нас – все таки нормальные люди, которые не очень заботятся об исполнении людоедских инструкций. Но в последние годы количество моральных уродов в органах опеки быстро увеличивается. Именно поэтому экспертный совет Общественного уполномоченного обратился к сенатору Елене Мизулиной с просьбой выйти с законодательной инициативой о запрете всех регламентов межведомственного взаимодействия.

