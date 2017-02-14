Очередной Саддам Хуссейн с Банковой

Для тотальной демонизации Украины Майдана достаточно пары репортажей BBC о нацистских батальонах, рвущихся к ядерной бомбе с попущения депутатов Рады...

Огромное количество американских «своих сукиных сынов», как некогда в Вашингтоне именовали диктатора Никарагуа Сомосу, в какой-то момент своей политической биографии вдруг оказывались в крайне неожиданной для себя ситуации – сукиными сынами-то они остались, а «своими» быть резко перестали. Для многих, собственно, политическая биография на этом и заканчивалась…

Хоть подобным прозвищем Саддам Хусейн и не был наделён, но по факту вполне его заслуживал – США вкачали в Ирак 80-х массу бабла, чтобы поддерживать экономику страны для противостояния с Ираном, всячески холили и лелеяли противника ненавистного Хомейни, и даже сделали вид, что закроют глаза на его вторжение в Кувейт. По крайней мере, именно так Саддам расценил слова американского посла: «У меня есть прямая инструкция президента – добиваться улучшения отношений с Ираком. У нас нет точки зрения на межарабские конфликты, такие, как ваш пограничный спор с Кувейтом… Эта тема не связана с Америкой». https://ria.ru/analytics/20100802/260981738.html Да и как, не пользуясь миелофоном Алисы Селезнёвой, можно было их расценить в другом смысле?

Что было дальше, мир отлично помнит: эффектный блицкриг иракской армии (а тут надо отметить, что, несмотря на огромную разницу между странами в территориальных масштабах, армия Кувейта была вполне себе приличной – около тысячи танков и бронемашин, десятки современных самолетов, порядка 27 тысяч военнослужащих), хоть и прошедший не без потерь (Ирак потерял 120 танков и 39 летательных аппаратов, впрочем, не все потери были боевыми), зато занявший всего три дня.

Разве мог человек, в режим которого Вашингтон вложил миллиарды и миллиарды и фактически дал карт-бланш на любые действия в своей зоне влияния, полагать, что эта «маленькая победоносная война» обернётся «Бурей в пустыне»?

А разгадка-то проста до неприличия. И состоит из двух ответов.

Ответ первый: Саддама поддерживал Рейган, который стремился везде, где только можно, давить на противников Америки — от СССР до Ирана, и желательно – не своими руками. А потом Рейган ушёл на покой, а Буш-старший, судя по всему, не горел желанием иметь в друзьях такого токсичного союзника. Хусейн думал, что Вашингтон и векторы его политики – это постоянная величина, а оказалось, что вполне себе переменная.

Ответ второй: цитирую Википедию, «Намерения президента Ирака Саддама Хусейна оставались неясными. Ряд западных аналитиков предполагали, что теперь он может попытаться вторгнуться в Саудовскую Аравию, располагавшую явно недостаточной армией для отражения подобного вторжения. Контроль над двумя странами, обладающими огромными запасами нефти, позволил бы Ираку существенно влиять на мировой нефтяной рынок. В сложившейся ситуации Саудовская Аравия обратилась к США с просьбой о вводе американских войск на её территорию для защиты от возможной агрессии».

Вот, собственно, и синтез двух ответов: новый глава США решил не рисковать, видя, что его бывший партнер ведёт себя рискованно и непредсказуемо. И предпочёл подстраховаться, «вызвав санитаров».

Закончим экскурс в историю, и вернёмся в современность, где неподалёку от России тоже есть местный «Саддамчик». До своего исторического прототипа ему, конечно, довольно далеко, но репутацию хулигана на побегушках у США он уже успел заслужить. Этот «Саддам Хусейн Мценского уезда» — Петр Порошенко.

Так же как и «большой Саддам», наш «Саддамчик» таскал каштаны из огня ради своего «Черного Господина» из Белого дома, постоянно провоцируя и задирая Россию. Так же, как и первый, второй обвалил экономику страны и попал в полную зависимость от иностранной помощи. Так же, как и Хусейн, Порошенко вырастил в государстве маниакиально-упоротую военно-бандитскую элиту, которая готова броситься на любого соседа. И не будем забывать, что жестокость Хусейна в подавлении курдских и шиитских восстаний вполне находит параллели с АТО на Донбассе.

И вот, «Рейган» (Обама) сменился «Бушем» (Трампом), а Порошенко явно находится в лихорадочной растерянности от такой «смены вех». Что-либо изменить в своей внутренней и внешней политике он не в силах — отношения с соседями давно испорчены, а провал в дефолтную нищету не даёт никаких шансов на экономическую самостоятельность. В такой ситуации Петя, как человек не самого большого ума (с бэкграундом в виде большой партии «ястребов»), вполне может повторить ошибку Хусейна – военную операцию, которая в его понимании вполне «разрешена свыше», а по факту может оказаться поводом для смертного приговора.

Эта звучит совершенно невероятно, но уж точно – не невероятнее разгрома многолетнего американского любимца международной коалицией в 1991 году. Реальность превосходит самые смелые ожидания, и кто знает – не станут ли итоговой точкой в карьере Порошенко и судьбе его режима не российские МиГи, а американские F-16? «Наш сукин сын» в некий момент вдруг может превратиться в чудовищного военного преступника с массой злодеяний против собственных граждан и сопредельных стран, а усмирять такого негодяя могут прилететь именно его бывшие союзники. Повторяю, это НЕ невозможно. Кружащие над Банковой «Тандерболты» и «Апачи» сейчас кажутся чем-то фантастическим, но ведь и Хусейн не верил в фантастику… Ведь Трамп друзей Обамы ни в грош не ставит, а «друг Петя» давно себя зарекомендовал как непредсказуемый и опасный глупец.