Постаревшая Кристина Орбакайте оказалась копией Маши Распутиной



Новое фото Кристины Орбакайте в Instagram взволновало поклонников. Общественность недоумевает, почему их любимица стала походить на Машу Распутину.

Фотография сделана перед концертом в Таллине. На снимке Кристина Орбакайте обнимает Григория Лепса и Виктора Дробыша.

На певице коротенькое блестящее платье и кожаные леггинсы. Легкий макияж и идеальная прическа дополняли образ. Многие поклонники заметили, что у Кристины появилась челка.

Такой незначительный на первый взгляд момент изменил привычные пропорции лица певицы, сделав ее практически неузнаваемой. Артистка стала похожа на Машу Распутину. По крайней мере в этом уверены ее многочисленные подписчики.

"Совсем не узнаю Орбакайте", "Маша Распутина в молодости – одно лицо", "Может ракурс такой, но это уже не Кристина", "У Кристины снова челка, как обычно очень хорошо", "Постарела", – написали фоловеры в комментариях под фото.

Отметим, что недавно поклонники Кристины Орбакайте упрекали ее в том, что певица копирует образ своей матери. Шумиха поднялась вокруг видео со съемок клипа Кристины. В ролике Орбакайте, облаченная в короткое черное мешковатое платье-пиджак и высокие сапоги-ботфорты, клюшкой для гольфа разбивает бокалы. Образ завершила копна светлых длинных волос. Многочисленные подписчики, оценив публикацию, пришли к выводу, что в таком образе Орбакайте как две капли воды похожа на свою именитую мать Аллу Пугачеву.

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