Предвыборная кампания во Франции: как всегда не обошлось без всемогущих русских хакеров

Во Франции вслед за другими европейскими странами тоже заговорили о русских хакерах и попытках России вмешаться в выборы президента. В этом Москву заподозрил руководитель штаба независимого кандидата Эммануэля Макрона. По его словам, главная цель Кремля — поддержать Марин Ле Пен, лидера "Национального фронта".

Выборы президента Франции все ближе, осталось всего-то пара месяцев. Кампанию называют самой скандальной в истории Пятой республики. И вот новый повод для обсуждения – движение "Вперед", от него в президенты выдвигается бывший министр финансов Франции Эммануэль Макрон, заявляет о кибератаках на сайт и почту партии. Хакеры якобы из России.

"Совершается сотни, тысячи атак на нашу цифровую систему, нашу базу данных, наши сайты. И как бы ненароком все они оказываются со стороны России. Мы продвигаем сильную, могущественную Европу, а некоторые российские СМИ демонстративно этого не желают", — заявил генеральный секретарь партии "Вперёд" Ришар Ферран.

Ферран добавляет: соратники кандидата в президенты хотят, чтобы вопросом кибербезопасности озаботились власти Франции. Заявляют, что хакерские атаки – иностранное вмешательство в демократию, попытка продвигать выгодных России кандидатов. В Кремле обвинения назвали абсурдом.

"Мы не имеем никакого намерения вмешиваться во внутренние дела других стран, тем более в их электоральные процессы. Никогда официальная Москва этим не занималась, не собирается заниматься в дальнейшем и не собирается мириться с проявлениями, когда кто-то пытается вмешиваться в наши собственные дела извне", — ответил на подобные обвинения пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Настроить общество против политика, по версии штаба Макрона, хотят и российские СМИ — "Спутник" и Russia Today, намеренно публикуя так называемые фейковые новости. Какие именно, конечно, не уточняют. И у Russia Today реакция на обвинения уже есть.

- Судя по всему, уже в порядке вещей выдвигать в отношении канала такие серьёзные обвинения, не подкрепляя их никакими доказательствами, а также навешивать ярлык "фейковых новостей" на любые неудобные репортажи.

А есть ли доказательства сотен и тысяч хакерских атак против кандидата в президенты? В партии "Вперед" обвиняют, но фактов не приводят. Ходят слухи, что у WiliLeaks "есть интересная информация по поводу еще одного кандидата в президенты Франции", найденная в личной переписке Хиллари Клинтон. И тактика, которую выбрал предвыборный штаб Макрона, напоминает поведение самой Клинтон: поражение на выборах она объяснила происками российских хакеров. Правда, доказательств вмешательства в ход и результаты выборов так и не нашли.

"Макрон проявляет, возможно, такую вот, ну, не явную, но солидарность с теми силами, которые, допустим, использовала Хиллари Клинтон в США. То есть, это, конечно, тоже не следует сбрасывать со счетов. Выборы закончились в США, тема не ослабевает. Не исключено, что, возможно, это какая-то идея, которая будет распространяться на европейские выборы, в частности, во Франции и, может быть, еще где-то", — считает Надежда Узунова, научный сотрудник Центра евроатлантических и оборонных исследований РИСИ.

А влияют ли вмешательства русских хакеров на репутацию Макрона? Ответ, возможно, в цифрах. Вот данные соцопроса компании "Одокса": 37 процентов французов испытывают большую симпатию к Макрону, чем к остальным кандидатам. А 64% опрошенных компанией Opinion Way считают: Макрон победит на выборах президента, обогнав кандидата от "Национального фронта" Марин Ле Пен. Даже после более громкого скандала — 39-летнего Эммануэля Макрона, счастливо женатого на собственной учительнице (ей, к слову, 63 года), заподозрили в связях с мужчиной — отношение французов к политику кардинально не изменилось. Макрон по-прежнему фаворит предвыборной гонки. Тогда для чего штабу Макрона заявлять о кибератаках? Тема обсуждаемая, резонансная. А заметки о Макроне в СМИ появляются как раз не так и часто.