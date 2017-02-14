Россия: Качество пшеницы ставит под сомнение качество хлеба

Высокий урожай, как ни парадоксально, грозит снижением качества пшеницы, а следовательно, и хлеба, заявляют некоторые профильные специалисты. Открытые данные и впрямь показывают снижение доли пшеницы высокого класса. Качество массового хлеба действительно находится под угрозой, но причины этого, похоже, совсем в другом.

«Высокий урожай неизбежно привел к дефициту качественного зерна, в частности продовольственной пшеницы третьего класса, являющейся одной из важнейших зерновых культур для производства массовых сортов хлеба в России», – говорится в материалах к совещанию о балансе зерна в РФ, которое проходит в понедельник в Совете Федерации, передает RNS. Действительно? есть такая формула – большой урожай равен низкому качеству, малый урожай дает высокое качество. Так родит земля.

В текущем году Россия собрала рекордный урожай пшеницы – 73,3 млн тонн. Но в нем наблюдается перекос в сторону избыточного производства фуражного (кормового) зерна. Еще пять лет назад 50% урожая приходилось на пшеницу высокого, третьего, класса, а в этом году – всего 24,5%, причем значительная часть этой пшеницы уходит на экспорт. Доля пшеницы четвертого (меньшего) класса, наоборот, выросла и составила 32 млн тонн, пятого класса – 21 млн тонн.

Дефицит качественной пшеницы сказывается на качестве хлеба. «По данным Росстата и некоторых экспертов хлебопекарного рынка, несмотря на растущие показатели производства зерна, для производства хлеба в самом массовом сегменте используется зерно плохого качества. А объем и динамика хлебопекарных «улучшителей» и хлебных смесей в РФ также являются косвенным доказательством падения качества хлебобулочных изделий и роста фальсификата в отрасли», – говорится в материалах.

Призыв стимулировать экспорт при текущей стоимости зерна на мировом рынке приводит к тому, что производители фактически вынуждены продавать зерно по цене ниже себестоимости. «В этом случае государственные субсидии практически субсидируют не отечественное сельское хозяйство, а низкую цену на зерно для стран-экспортеров», – отмечается в материалах Совфеда.

Явного дефицита нет

Однако директор департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза Владимир Волик успокаивает: Россия в этом году не столкнется с дефицитом качественного зерна для производства массовых сортов хлеба.

По его словам, в некоторых регионах есть перекос в производстве зерна в сторону фуражных категорий, например большая часть качественной пшеницы – в Сибири. Но дефицита пшеницы для производства хлеба «в явном виде» не существует, «потому что регионы нам все-таки это не подтверждают».

По оценкам Минсельхоза, переходящие запасы продовольственной пшеницы на конец сезона составляют порядка 16 млн тонн. «Безусловно, там большая часть будет зерна четвертого класса, и когда мы раскладываем из статистики, в принципе, ее по стране должно бы хватить», – добавил Волик.

Гендиректор «ПроЗерно» Владимир Петриченко согласен: дефицит продовольственной пшеницы как таковой вряд ли будет. Пшеницы хватит всем – и российским мукомолам, и зарубежным покупателям. А вот качество хлеба действительно снижается, и цены при этом будут продолжать расти. Цена на хлеб не слишком зависит от цен на муку, и еще в меньшей степени – от цен на пшеницу. Их доля в ценовой структуре производства хлеба составляет от 18% до 25%. Стоимость буханки в большей степени зависит от затрат на его производство, логистику и торговой наценки.

Тезис, согласно которому Россия субсидирует не отечественное сельское хозяйство, а низкую цену на зерно для стран-экспортеров, он считает не соответствующим действительности.

«Если мы субсидируем дополнительное потребление зерна, пусть и экспортное, то каждый рубль субсидий идет в цену нашего сельхозпроизводителя, то есть мы таким образом поддерживаем российского производителя. Что касается выгоды покупателей из других стран, то мировые цены одинаковы, и им все равно, откуда придет зерно – из России или из США», – объясняет Петриченко. Не случайно власти стран – мировых лидеров по экспорту зерна (США, страны ЕС, Канада и Австралия) таким же образом субсидируют своих производителей.

В этом году доля продовольственной пшеницы третьего класса действительно меньше, чем обычно. Однако Петриченко не видит проблем. «Караул никто не кричит, кроме тех, кто хочет купить пшеницу третьего класса подешевле», – говорит он.

Во-первых, по словам эксперта, чтобы произвести 10 млн тонн муки (в 2016 году было 9,7 млн тонн муки), этих объемов – 16,3 млн тонн – более чем достаточно. Во-вторых, мукомолы используют для производства муки пшеницу не только третьего класса, но и четвертого. В помольных партиях пшеница четвертого класса занимает, как правило, от 20 до 30 процентов. А объемы всей продовольственной пшеницы (и третьего, и четвертого класса) – более 52 млн тонн.

«Поэтому продовольственной пшеницы более чем достаточно для внутреннего рынка, и еще остается экспортный потенциал», – уверен Петриченко.

Качество и цены

«Что касается качества муки и печеного хлеба, то проблемы есть, увы. Но это вопрос уже не к зерновикам, которые якобы не могут предоставить пшеницу высокого качества, потому что увозят ее за рубеж», – говорит собеседник.

Причина – в снижении платежеспособного спроса. «Муку производят по такой цене, по которой ее берет рынок. Рынок заказывает то, что может потянуть по деньгам. Мукомолы далее транслируют это на закупки пшеницы», – объясняет Петриченко. Потребитель хочет недорогой хлеб, поэтому мукомолы делают муку из более дешевой пшеницы.

«Когда население будет платить более высокую цену за качественный хлеб и макароны, тогда рынок моментально ответит соответствующим предложением. Но для этого надо поднять платежеспособный спрос или дать субсидии производителям», – заключает эксперт.