Россиянам объяснили, будет ли еще одно повышение пенсионного возраста

В России продолжаются обширные дискуссии по поводу возможности дополнительно повысить возраст выхода на пенсию. Россияне всерьез обеспокоены данным вопросом, так как опасаются, что на одном повышении власти страны не остановятся и захотят новые перемены.

Чтобы прояснить ситуацию с комментарием выступил глава Министерства экономического развития РФ Максим Орешкин. Он заверил граждан страны в том, что в ближайшие годы увеличение пенсионного возраста не будет. Более того, он даже назвал конкретный год, до которого соответствующий вопрос даже не будет подниматься. Речь идет о 2036 годе.

"Реформа сконструирована так, чтобы в ближайшее десятилетие этот вопрос больше не поднимался. В нашем прогнозе до 2036 года и в готовящемся в Минфине бюджетном прогнозе дальнейшее повышение пенсионного возраста не предусмотрено", - сказал Орешкин.

Министр также заострил внимание на том, что эффект от прошедшего повышения пенсионного возраста в полной мере россияне ощутят только через несколько лет. Вместе с этим Орешкин добавил, что без проведения пенсионной реформы вряд ли бы можно было повысить пенсии с 1 января 2019 года на 7 процентов.

В 2018 году средний размер пенсии составлял 14,1 тыс. руб. После реформы среднемесячная пенсия по старости для неработающих пенсионеров в 2019 году должна увеличиться до 15,4 тыс. руб., а к 2024 году - до 20 тыс. руб.

В рамках пенсионной реформы возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин будет поднять на пять лет. Таким образом они будут выходить на заслуженный отдых в 65 и 60 лет соответственно.

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